Firefox plante ? Des pistes existent pour réparer le navigateur

Des internautes signalent depuis quelques heures, ce 13 janvier 2022, un problème avec Firefox, qui ne parvient pas à fonctionner correctement. Des pistes existent pour atténuer le souci.

Vous utilisez Firefox, mais vous avez des problèmes depuis peu pour afficher correctement des pages web ? C’est peut-être à cause d’une défaillance au niveau des réglages du navigateur. Des solutions de contournement circulent toutefois sur le net pour surmonter cette difficulté. Voici deux solutions qui sont à envisager si vous rencontrez ce pépin.

L’existence du souci est discutée ce 13 janvier 2022 notamment sur Reddit entre internautes utilisant Firefox, mais aussi sur Bugzilla, le système de suivi des bugs de Mozilla pour ses services et logiciels (donc, pour son navigateur web). C’est dans ces deux canaux que sont notamment relayés les deux palliatifs ci-dessous. Les développeurs sont sur le coup, peut-on lire d’ailleurs dans Bugzilla.

Que se passe-t-il avec Firefox ?

En l’état actuel des choses, le problème ne viendrait pas spécifiquement de Firefox, mais du côté serveur. « Nous soupçonnons actuellement que l’équilibreur de charge de Google Cloud (ou un service CloudFlare similaire) qui s’intercale devant l’un de nos propres serveurs a reçu une mise à jour qui déclenche un bug HTTP/3 existant », explique Gian-Carlo Pascutto, un développeur.

« La télémétrie a d’abord été impliquée parce que c’est l’un des premiers services auxquels une configuration normale de Firefox se connecte, mais on peut supposer que le bug se déclenche avec toute autre connexion à un tel serveur », ajoute-t-il. Il ajoute que le plan est de désactiver HTTP/3 pour « atténuer le problème » en attendant de trouver l’emplacement du bug sur la pile réseau.

Deux pistes circulent parmi les internautes pour atténuer le souci qui a été aperçu dans le navigateur mi-janvier 2022. // Source : Mozilla

Première piste : désactiver la collecte de données

Cette piste est la plus simple à mettre en œuvre, car il ne s’agit que de décocher des options périphériques, qui n’auront aucun impact sur la navigation. Cela concerne la transmission de données dont Mozilla se sert pour parfaire Firefox. Cette solution a été décrite comme efficace par plusieurs intervenants sur Reddit. Il sera toujours possible de réactiver ces options plus tard.

Cliquez sur « Outils » dans le menu, puis « Paramètres » ;

Choisissez « Vie privée et sécurité » dans la colonne latérale ;

Descendez jusqu’à la section « Collecte de données par Firefox et utilisation » ;

Décochez tout et redémarrez.

L’interface qu’il faut modifier. // Source : Capture d’écran

Deuxième piste : changer un paramètre dans Firefox

Cette piste est plus sensible, car elle requiert de bouger un paramètre clé, en désactivant HTTP/3, c’est-à-dire une mise à jour du protocole HTTP qui sert à faire circuler des données sur le net. Ce correctif doit être provisoire. Autrement dit, le HTTP/3 devra être réactivé sur Firefox, une fois le souci passé, pour ne pas avoir d’autres problèmes.

Tapez « about:config » dans la barre d’adresse ;

Acceptez la mise en garde en cliquant sur « Accepter le risque et poursuivre » ;

Tapez « network.http.http3.enabled » dans la barre de recherche dédiée ;

Double-cliquez sur le paramètre pour le basculer en « false » ;

Redémarrez Firefox

Nous vous recommandons donc de plutôt tester d’abord la première piste et de voir comment ça se passe. La seconde doit être approchée avec plus de prudence : non pas que vous courriez un énorme risque (si vous ne cliquez pas n’importe où, tout ira bien) dans l’immédiat, mais par la suite vous pourriez oublier de le réactiver, alors que ce paramètre est important sur le long terme.

En effet, en désactivant le protocole HTTP/3 vous vous retrouverez sur HTTP/2. Il arrivera un jour où HTTP/2 sera alors déprécié et dans ce cas-là, Firefox risquera de planter à nouveau. Mais comme l’indique un internaute sur Bugzilla : certes, il y aura peut-être un souci à long terme, mais là ce qui importe surtout, c’est de pouvoir faire en sorte que Firefox marche maintenant.