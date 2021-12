L’Amazon Echo Dot est à 20 euros : que peut-on faire avec l’enceinte connectée d’Amazon ?

Pour la fin d’année, Boulanger vous propose de découvrir de nombreuses promotions sur les articles connectés estampillés Amazon, et en particulier sur ses enceintes Echo Dot. On vous dit pourquoi, à 19,99 euros, il s’agit d’un très bon investissement !

Bien loin de la librairie virtuelle de ses débuts, Amazon est désormais une firme qui crée et distribue des dizaines de produits et services. Dans la foulée de la création de son assistant virtuel maison, Alexa, la société à développé toute une gamme de produits connectés, avec les enceintes Echo comme fer de lance.

Les Echo Dot sont des versions plus compactes de l’Amazon Echo de base, tout en bénéficiant des mêmes caractéristiques techniques que leurs grandes sœurs. Vendues à partir de 19,99 euros en ce moment chez Boulanger, elles constituent un excellent investissement et on vous explique pourquoi sans plus attendre.

Que faire avec l’Amazon Echo Dot ?

Profiter de l’aide d’Alexa au quotidien

Enceinte connectée oblige, l’utilisation principale de l’Echo Dot consiste à servir d’interface avec l’assistant virtuel d’Amazon : Alexa. Grâce à son micro, elle pourra entendre la moindre de vos questions ou de vos commandes afin de vous fournir une réponse appropriée en quelques instants grâce à sa connexion internet. Obtenir les dernières nouvelles, la météo ou lancer un minuteur est ainsi un jeu d’enfant.

Echo Dot 4 // Source : Boulanger

L’Echo Dot a aussi accès à de nombreux “Skills”, des sortes de petites applications qui permettent d’enrichir l’éventail des possibilités d’Alexa. De quoi par exemple, lui permettre de consulter les pages jaunes pour y trouver les numéros dont vous avez besoin, de consulter votre agenda pour vous créer une liste de choses à faire, ou bien encore aller chercher les nouvelles directement au sein de votre journal préféré.

Piloter votre écosystème connecté

En sus de servir de réceptacle à Alexa, l’Echo Dot est un appareil idéal pour piloter tout votre écosystème d’objets connectés. Compatible avec la plupart des grands acteurs du marché (Philips Hue, Enki, Netatmo, Dyson, Xiaomi, Razer, et bien d’autres encore), il viendra se positionner au cœur de votre système domotique pour vous faciliter la vie, et vous aider à tout diriger avec votre voix.

Vous pourrez ainsi, très simplement, demander à votre Echo Dot d’allumer ou d’éteindre tel ou tel objet (comme les ampoules connectées Philips Hue par exemple), lancer un service (comme un film sur votre TV connectée) mais aussi paramétrer des routines plus élaborées grâce à une commande spécifique. Lancer un « bonne nuit Alexa » vous permettra ainsi d’éteindre toutes les lumières de votre domicile en même temps. Simple donc.

Communiquer avec ses proches

Grâce à l’Echo Dot, vous pourrez aussi communiquer simplement avec vos proches et ce, de plusieurs manières. Vous pourrez par exemple dicter un message et l’envoyer par mail ou par SMS, pour peu que vous ayez correctement configuré votre téléphone. Vous pourrez aussi lancer une conversation Skype avec un interlocuteur et discuter sans avoir besoin d’un appareil tiers.

Echo Dot 3 // Source : Boulanger

Sachez enfin que l’Echo Dot communique aisément avec… Les autres appareils de la gamme Echo. Si votre domicile est équipé de plusieurs enceintes connectées Echo, la fonction Drop In vous permettra de converser en toute simplicité d’une pièce à l’autre, un peu à la manière d’un interphone. Vous pourrez aussi contacter en quelques secondes vos contacts équipés d’un appareil Echo grâce à l’application Alexa.

Écouter de la musique

Comme toutes les enceintes connectées qui se respectent, l’Echo Dot est capable de diffuser de la musique grâce à son haut-parleur. A l’aide d’une simple commande vocale, vous pourrez demander à Alexa d’aller chercher et diffuser le morceau de votre choix dans votre service d’écoutes préféré. Alexa, et l’Echo Dot sont en effet compatibles avec Apple Music, Spotify, Deezer et cie.

Si vous possédez plusieurs appareils Echo compatibles au sein de votre domicile, vous pourrez même diffuser votre continu dans toutes les pièces de votre maison. Enfin, l’Echo Dot possède une prise 3,5 mm qui vous permettra de la relier très simplement à une enceinte BlueTooth pour bénéficier d’un meilleur son.

Quel modèle d’Echo Dot choisir ?

Actuellement, Boulanger propose des promotions sur différents modèles et pack de la gamme Echo Dot. Mais lequel choisir ? C’est avant tout une affaire de goût, puisque ce qui distingue principalement l’Echo Dot 3 de l’Echo Dot 4, c’est le design. Et le prix aussi, mais dans une moindre mesure, puisque seul dix euros séparent ces deux modèles.

L’Echo Dot 3 reprend dans les grandes largeurs le design originel de la gamme Echo Dot, à savoir un palet compact et plat. Ce modèle abandonne toutefois le revêtement plastique original au profit d’un habillage en tissu bien plus seyant.

Echo Dot 3 // Source : Boulanger

Disponible en gris, noir ou blanc, il est actuellement vendu 19,99 euros au lieu de 49,99 euros en temps normal.

L’Echo Dot 4 pour sa part, tranche radicalement avec les générations précédentes en adoptant un design sphérique du plus bel effet. L’anneau lumineux, symbole de l’écoute d’Alexa, a désormais rejoint le bas de l’appareil et propose un joli effet de halo une fois posé sur une surface réfléchissante.

Echo Dot 4 // Source : Boulanger

L’Echo Dot 4 est lui aussi recouvert d’un tissu à grosse maille disponible en gris, blanc ou noir. Il est proposé en ce moment à 29,99 euros au lieu de 59,99 euros.

Et si jamais l’envie d’explorer le monde merveilleux de l’éclairage connecté vous titille, sachez que Boulanger propose en ce moment un pack comprenant l’Echo Dot 4 et deux ampoules Philips Hue E27 White Ambiance pour 39,99 euros, au lieu de 89,99 euros hors promotions.

Kindle, Fire TV Stick, Blink Outdoor : retrouvez le autres produits connectés Amazon en promotion chez Boulanger

Pour ses promotions de fin d’année, Boulanger propose aussi de nombreuses offres sur les autres produits, connectés ou non, d’Amazon. L’occasion par exemple de découvrir la liseuse Kindle dans sa version 6 pouces la plus récente. Disposant de 8 Go de stockage, et d’un tout nouveau système de rétroéclairage vous permettant lire avec netteté de jour comme de nuit, elle est actuellement vendue 64,99 euros au lieu de 79,99 euros.

Boulanger vous invite aussi à découvrir un pack comprenant la caméra connectée Blink Outdoor et l’enceinte connectée Echo Show 5 Gen 2. Cette dernière, équipée d’un écran tactile de 5,5 pouces vous permettra de consulter en temps réel les images prises par la Blink Outoor, afin de surveiller, par exemple, ce qui se passe devant votre porte d’entrée ou dans votre jardin. Ce pack, habituellement vendu 204,98 euros et désormais disponible pour 74,99 euros.