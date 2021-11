L'application Lockwise va cesser de fonctionner. Le gestionnaire de mots de passe conçu par Mozilla sera abandonné le 13 décembre. Il existe néanmoins une solution de repli.

C’est la fin pour Lockwise, le gestionnaire de mots de passe maison de Mozilla. L’éditeur de Firefox annonce dans sa rubrique dédiée au support de ses produits et services que son logiciel sera abandonné à partir du 13 décembre 2021. Plus aucune mise à jour de l’application ne sera proposée après cette date et elle disparaîtra du Google Play (pour Android) et de l’App Store (pour iOS).

Cette annonce n’est pas une formidable nouvelle pour celles et ceux qui comptaient sur Lockwise pour gérer leurs mots de passe. Il faut toutefois nuancer la nouvelle, qui n’est pas aussi grave qu’elle en à l’air. La première chose à retenir, c’est que pour les personnes utilisant actuellement Lockwise, l’outil continuera de fonctionner après le 13 décembre 2021.

Attention, toutefois : Lockwise continuera de fonctionner sur les smartphones sur lesquels il est installé, mais il ne bénéficiera plus d’aucune mise à jour ni de maintenance. À long terme, la conservation de l’outil pourrait s’avérer néfaste pour des raisons évidentes de sécurité : si une faille est découverte, Mozilla ne fera rien pour la boucher. De fait, il est préférable d’envisager une solution de repli.

Firefox assure vos arrières

La bonne nouvelle, c’est que justement Mozilla fournit cette solution de repli : Firefox. En effet, l’organisation a progressivement mis à jour son navigateur web pour qu’il soit en mesure de succéder à Lockwise. Le gestionnaire est maintenant largement intégré dans Firefox. À titre d’exemple, Firefox peut générer automatiquement de nouveaux mots de passe, mais aussi prévenir si certains sont exposés.

La bascule de l’application Lockwise au service intégré dans Firefox — qui porte le même nom — est relativement simple, grâce à l’outil de synchronisation des identifiants. Il faut au préalable détenir un compte Firefox et s’y connecter. Une fois ceci fait, les codes pourront être rapatriés du logiciel pour être ensuite diffusés dans vos autres appareils (PC, smartphone), à condition d’avoir Firefox dessus.

Même intégré dans Firefox, Lockwise peut servir de gestionnaire de mots de passe pour vos autres applications mobiles, par exemple sur Android. Concernant iOS, il y a pour le moment un désagrément : les mots de passe stockés dans le navigateur pour iPhone ne peuvent pas encore être utilisés en dehors de Firefox. Mais cela devrait changer courant décembre, avec une future mise à jour.

