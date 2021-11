Si le Black Friday, c'est le bon moment pour acheter de nouveaux produits tech, c'est aussi une période propice pour s'abonner à des services à petit prix. Aujourd'hui, l'abonnement à NordVPN tombe à 2,80 euros par mois si vous souscrivez à l'abonnement pour deux ans.

C’est le Black Friday, et les fournisseurs de VPN ont évidemment répondu à l’appel des promotions. Chez NordVPN, c’est une remise de 72 % qui est offerte sur l’abonnement de deux ans, qui tombe au prix de 67,15 euros. Rapporté au mois, cela ne représente que 2,80 euros pour profiter de l’un des meilleurs VPN que l’on puisse trouve sur le marché.

À quoi sert un VPN ?

L’objectif d’un VPN est de sécuriser votre accès à internet en faisant transiter votre connexion (chiffrée par l’application) par des serveurs. Cela permet à la fois de cacher votre adresse IP (ce qui permet de vous identifier sur internet), mais aussi de masquer votre activité sur internet.

Plus concrètement, la première utilité d’un VPN est de rendre impénétrable votre accès à internet. Aucune entité extérieure ne peut espionner votre activité, comme les sites visités, ou les fichiers téléchargés. C’est surtout pratique lorsque vous vous connectez à des réseaux que vous ne contrôlez pas, comme les Wi-Fi publics. Ils sont généralement plus vulnérables que des réseaux domestiques.

Un VPN payant dispose généralement de serveurs situés un peu partout dans le monde. Dans le cas de NordVPN, on parle de 5 132 serveurs répartis dans 60 pays, soit autant de destinations depuis lesquelles vous pouvez vous connecter.

Par exemple, en sélectionnant un serveur situé aux États-Unis, vous faites croire à tous les sites et services visités que vous provenez de ce pays. Ainsi, en utilisant un VPN vous pouvez accéder à des contenus géobloqués.

Avec NordVPN, il est possible de regarder la télévision étrangère en direct depuis la France (ce qui est généralement impossible) ou encore accéder aux catalogues étrangers de SVOD comme Netflix ou Amazon Prime. Les contenus proposés sur ces plateformes diffèrent selon les pays en raison des droits de distribution, mais aussi de la chronologie des médias.

Quels sont les avantages de NordVPN ?

Quand bien même tous les VPN proposent tous le même service, l’expérience n’est pas la même chez tous les fournisseurs. Les fonctionnalités annexes peuvent varier, ainsi que la qualité de l’application. À ce petit jeu, NordVPN est l’un des meilleurs VPN du marché.

Tout d’abord, parce NordVPN affiche d’excellentes performances. C’est-à-dire que les débits de téléchargement et d’upload sont élevés, même lorsque vous vous connectez à des serveurs qui se situent loin de vous. Ces résultats sont possibles notamment grâce à NordLynx, le protocole de connexion de NordVPN. Le fournisseur annonce qu’il est plus sécurisé et plus performant que les protocoles OpenVPN et IKEv2, majoritairement utilisés.

NordVPN dispose d’une application sur presque tous les supports imaginables : Android, iOS, Windows, macOS, Linux, Android TV. Autant d’applications qui sont disponibles avec un seul et même abonnement. D’ailleurs, jusqu’à 6 personnes peuvent se connecter simultanément depuis un même compte.

Toutes ces applications ont l’avantage d’être simples à utiliser, grâce à une interface claire. C’est en allant dans les paramètres que l’on peut trouver les fonctions avancées qu’une poignée d’utilisateurs recherchent : choix du protocole de connexion, kill switch ou encore split tunneling.

Un abonnement à seulement 2,80 euros/mois pour le Black Friday

Grâce aux performances de son service ou encore la qualité de ses applications, NordVPN est un VPN à la hauteur de sa réputation. Et si vous n’êtes pas convaincu, NordVPN offre une garantie « satisfait ou remboursé » de 30 jours sur simple demande auprès du service client. Un service client francophone qui est disponible 24/7 et accessible via un outil de discussion en ligne que l’on trouve sur le site de NordVPN.

Pour toutes ces raisons NordVPN n’est pas le VPN le moins cher du marché. Toutefois, il est celui qui propose parmi les meilleures prestations. Pour le Black Friday, le prix de l’abonnement dégringole. L’abonnement de deux ans tombe au prix de 67,15 euros, soit 2,80 euros par mois.

