Romain Ribout - 07 mai 2021 Smartphones Android

[Le Deal du Jour] Pour de nombreuses raisons, dont la photo, les smartphones de Google sont nos chouchous de la sphère Android, mais ils ne sont malheureusement pas souvent proposés avec une réduction. Aujourd'hui, le Pixel 5 est pourtant disponible à 50 euros de moins.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Le Google Pixel 5 est l’actuel smartphone haut de gamme de la firme de Mountain View. Il a tout pour plaire, de son format agréable en main à son interface simple à utiliser au quotidien — sans oublier le suivi exemplaire des mises à jour sur le long terme —, en passant par son excellent appareil photo. Son prix de 629 euros n’a jamais baissé depuis sa sortie en fin d’année 2020, mais il fait aujourd’hui une exception et descend à 579 euros chez plusieurs e-commerçants.

Pour mieux comprendre l’offre

Est-il vraiment bon en photo ?

Le Pixel 5 est l’un des meilleurs en photo, surtout à ce prix. Son double capteur 12 + 16 mégapixels est très performant et vous ne raterez jamais un cliché avec, de jour comme de nuit, même si ce n’est pas le plus polyvalent de sa catégorie. Il excelle surtout pour capturer nettement une cible en mouvement, ce qui est idéal pour prendre en photo vos enfants ou animaux de compagnie, par exemple. On retrouve également quelques fonctionnalités intéressantes, comme le mode Night Sight (vision de nuit) pour des portraits de nuit ou encore le mode Cinematic Pan pour produire un effet dramatique en slow motion en vidéo.

Quelles sont les autres caractéristiques du Pixel 5 ?

Le reste de sa fiche technique est très convaincant. On commence par un bel écran OLED aux contrastes infinis et rafraichi à 90 Hz pour une fluidité exemplaire, le tout dans une diagonale de seulement 6 pouces, pour un format compact très agréable en main. Les performances sont ensuite au rendez-vous avec le puissant Snapdragon 765G compatible 5G et la batterie de 4 080 mAh tient aisément toute la journée pour ne recharger que le smartphone avant de se coucher — avec un câble ou un socle à induction, au choix.

Que savoir de plus ?

Étant un smartphone de Google, le Pixel 5 a donc la particularité d’être le premier servi en termes de mises à jour logicielles dans la sphère Android. D’autres avantages sont à lister, comme la simplicité de l’interface, car sans fioritures, et l’invitation à tester en avant-première les prochaines interfaces, comme en ce moment avec la bêta d’Android 12.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo