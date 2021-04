Il est encore temps de profiter d’un prix avantageux sur les forfaits sans engagements de la série limitée B&You. Mais dépêchez-vous, car ces offres 5, 100 et 200 Go, allant de 4,99 à 14,99 euros ne seront plus disponibles d'ici ce soir, minuit.

Bien que la 5G continue de se démocratiser en France, il est encore trop tôt pour se passer d’un forfait mobile 4G. Heureusement, Bouygues Telecom a eu la bonne idée de proposer des forfaits sans engagement, une belle offre 200 Go à un prix contenu. Mais vite, il reste moins d’une journée pour en profiter.

Jusqu’à demain, jeudi 22 avril, B&You propose 3 forfaits à prix réduit très intéressant. On trouve ainsi :

Le forfait B&You 200 Go pour seulement 14,99 euros par mois.

Si vous n’avez pas besoin d’autant de données 4G, une offre 100 Go est aussi de la partie avec un prix calé à 12,99 euros mensuels.

Enfin, si vous êtes à la recherche d’un tout petit forfait, Bouygues dégaine un forfait B&You 5 Go facturé 4,99 euros tous les mois.

Bien comprendre les forfaits B&You

Que proposent les forfaits B&You de Bouygues Telecom ?

Les trois forfaits de la série B&You se différencient par la quantité de data 4G qu’ils fournissent chaque mois. Il est ainsi possible de profiter d’une enveloppe de 5 Go, pour les usages spontanés, ou de 100 voire 200 Go pour les gros consommateurs et grosses consommatrices de contenu sur Internet.

Chaque forfait assure également l’accès aux appels, SMS et MMS illimités en France, ainsi qu’en Europe et vers les DOM. L’offre 200 Go offre également 20 Go de data 4G en Europe et dans les DOM, tandis que le forfait 100 Go se contente d’une enveloppe de 15 Go dans ces mêmes destinations.

Enfin, les trois forfaits offrent deux mois d’abonnement à Spotify Premium.

Combien coûtent les forfaits B&You ?

L’avantage des forfaits B&You est qu’ils sont sans engagement. Cela vous laisse une grande liberté quant à la gestion de votre abonnement. Les prix attractifs des forfaits B&You les place parmi les offres les plus intéressantes du marché actuel.

Le forfait 200 Go affiche un tarif mensuel de 14,99 euros. De son côté, l’offre 100 Go est facturée 12,99 euros par mois. Enfin, le forfait sans engagement 5 Go est proposé au prix de 4,99 euros par mois.

Quel est le réseau des forfaits B&You ?

Les forfaits B&You profitent du très bon réseau 4G de Bouygues Telecom. Celui couvre actuellement 99 % de la population en France métropolitaine. Il est ainsi possible de profiter pleinement de son forfait aussi bien en ville qu’à la campagne, que ce soit dans votre jardin ou dans les transports en commun.

Comment souscrire aux forfaits B&You ?

Souscrire à un forfait B&You est très facile. Bouygues Telecom s’occupe de toutes les démarches de résiliation. Il suffit de se rendre sur le site de l’opérateur pour configurer le forfait de son choix.

Lors de la commande, l’opérateur vous offre la possibilité de conserver votre numéro de mobile actuel. Pour ce faire, vous devez renseigner votre code RIO, obtenu en composant le 31 79 depuis votre smartphone.

Un premier et unique paiement de 10 euros vous sera demandé pour couvrir le coût de la nouvelle carte SIM triple-découpe. Celle-ci est livrée en une semaine, tandis que le transfert d’un opérateur à l’autre se fait sans interruption des services.

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Comparateur forfait mobile sans engagement