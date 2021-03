NordVPN fête aujourd’hui son neuvième anniversaire. Pour l’occasion, le plus connu des fournisseurs de VPN propose une promotion sur son abonnement de deux ans à 2,97 euros par mois et offre en plus entre un mois et deux ans d’abonnement supplémentaire gratuits.

Pour sa neuvième année d’existence, NordVPN propose son abonnement de deux ans au prix de 2,97 euros par mois et y ajoute en plus un cadeau surprise pour tous ses nouveaux abonnés.

Le cadeau en question, ce sont des mois d’abonnements gratuits supplémentaires. Pour chaque nouvel abonnement à l’offre de deux ans de NordVPN, le fournisseur de VPN offre un mois, un an ou deux ans d’abonnement supplémentaire à son service. Le temps d’abonnement supplémentaire est tiré aléatoirement, vous pouvez aussi bien hériter d’un mois comme de deux ans. Ce cadeau est envoyé sous forme d’email automatique une fois l’inscription à l’abonnement effectué.

Pourquoi choisir NordVPN ?

Avec neuf années d’existence au compteur, NordVPN est aujourd’hui considéré comme une valeur sûre dans le monde des VPN. Durant toutes ces années, le service a fait ses preuves : ses milliers de serveurs répartis dans 59 pays à travers le monde sont rapides, fiables et surtout facilement accessibles à travers les nombreuses applications proposées.

Son application, justement, est sans conteste son plus grand point fort. Intégralement traduite en français, elle est disponible sur pratiquement tous les smartphones et objets connectés : Android, iOS, Windows, Mac, Linux ou Android TV. Des extensions pour Chrome et Firefox sont également disponibles, pour changer de localisation à la volée dans son navigateur. L’avantage de l’abonnement à NordVPN, c’est qu’il est possible de l’utiliser simultanément sur 6 appareils différents.

Un VPN pour la sécurité et le contournement des géoblocages

Un VPN est un outil multifonction. C’est aussi bien un service de cybersécurité, qu’un logiciel permettant de contourner les géoblocages mis en place par les sites web ou les plateformes de contenu.

L’application de NordVPN permet ainsi en deux clics de choisir un serveur VPN situé sur une carte du monde. Automatiquement, l’application va alors se charger de délocaliser l’adresse IP de l’utilisateur sur ce serveur. C’est lui qui se chargera alors de naviguer sur Internet et qui transmettra les données à l’appareil de l’utilisateur. Toutes les données qui seront échangées entre l’appareil (le smartphone, l’ordinateur, la TV) et le serveur VPN seront alors chiffrées.

L’avantage en termes de cybersécurité, c’est que ce chiffrement permet de sécuriser sa connexion. Concrètement, en se connectant à un serveur VPN, il devient impossible pour un hacker ou pour votre FAI de voir ou d’espionner les sites que vous consultez en examinant le trafic qui entre et sort de votre appareil. Ce qui est pratique pour protéger sa connexion lorsque l’on est connecté à un Wi-Fi public, parfois relié à un routeur douteux ou mal protégé.

Enfin, en se connectant à un serveur situé à l’étranger, il devient possible d’explorer le web comme si on était à l’étranger. Par exemple, en se connectant à l’un des 1970 serveurs situés aux États-Unis, il est possible d’accéder au contenu des différents sites et plateformes de SVOD exclusif aux États-Unis.

Neuf ans d’expérience, ça se voit

Ce qui fait la différence entre NordVPN et les autres services de VPN, ce sont tous les à-côtés non négligeables qui garantissent la qualité du service.

Cela passe par exemple par le protocole de connexion VPN maison Nordlynx. Basé sur Wireguard, mais amélioré par les ingénieurs réseau de NordVPN, le protocole Nordlynx améliore les débits tout en garantissant une confidentialité élevée.

La confidentialité est aussi un autre atout de NordVPN que ne garantissent pas forcément ses concurrents. Régulièrement, NordVPN fait réaliser des audits indépendants afin de prouver que sa stricte politique de confidentialité est bien appliquée.

Enfin, NordVPN est l’un des rares services de VPN à proposer un SAV entièrement en français et tenu par des francophones. Un SAV accessible 24/7, que ce soit par email ou par chat.

La valeur sûre, le bon rapport qualité-prix

Pour se convaincre de la qualité du service de NordVPN, le plus simple est encore de le tester soi-même. C’est possible en passant par la garantie Satisfait ou Remboursé de 30 jours sur son abonnement de deux ans. Concrètement, une fois la souscription à l’abonnement effectué, vous pouvez revenir sur votre décision sous 30 jours en contactant le SAV.

L’offre anniversaire de NordVPN avec l’abonnement de deux ans au prix de 2,97 euros par mois et l’ajout de mois ou d’années gratuits se termine dans quelques jours. Tous les détails se trouvent sur le site de NordVPN.