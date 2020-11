Alors que la France vient d’entamer la saison 2 du confinement, de nombreuses personnes vont devoir se réadapter au télétravail. Loin de la sécurité du réseau de l’entreprise, il est important de songer à protéger son ordinateur personnel des menaces et des risques du web.

Durant des années, les antivirus ont été le seul rempart contre les dangers du web. Et s’ils ont rempli leur office, ils ne peuvent désormais plus se contenter de mettre en place un pare-feu sur la machine de l’utilisateur pour lutter contre l’ingéniosité des cybercriminels et assurer la protection de sa vie privée.

En fait, vous aurez beau avoir l’antivirus le plus performant du monde, celui-ci ne pourra rien faire quand vous enverrez vous-même votre mot de passe à un criminel qui a réussi à se faire passer pour votre banque, votre fils ou votre patron. C’est là toute la perfidie du social engineering et c’est à cela que doit répondre un bon antivirus en 2020.

C’est ce qui explique pourquoi le principe même de l’antivirus a dû évoluer ces dernières années pour devenir bien plus qu’un outil de protection, et se métamorphoser en véritable compagnon de la vie numérique. C’est pour répondre à ces problématiques que Bitdefender a créé sa formule Total Security et ses multiples outils.

Bitdefender Total Security : un véritable ange gardien de la vie numérique

Antivirus oblige, la tâche première de la solution Bitdefender Total Security est de protéger les ordinateurs, les smartphones ou les tablettes de l’utilisateur. Pour ce faire, elle dispose d’un véritable arsenal d’outils capables de lutter contre les différentes menaces issues du web.

Outre la protection contre les traditionnels virus (si vous ou vos proches sont du genre à cliquer le premier fichier .ppt en pièce jointe), il est possible d’y trouver un système de protection contre les ransomwares, un antiphishing, un anti-fraude ainsi qu’un antispam qui viendront se greffer sur votre logiciel de messagerie (Outlook ou bien Thunderbird). Ces éléments fonctionnent main dans la main avec toute la solution pour offrir une protection en temps réel.

Au cœur de ce système de protection se trouvent deux fonctionnalités essentielles.

L’Advanced Threat Defense : il analyse le comportement des applications installées sur l’appareil et réagit immédiatement en cas de comportement inhabituel.

Le système d’Analyse des Vulnérabilités : il scanne le PC à la recherche d’applications et logiciels anciens ou obsolètes susceptibles d’être attaqués, et propose les meilleures solutions pour remédier aux éventuels problèmes, et protéger l’ordinateur.

De quoi assurer une protection complète, et limiter les risques d’attaques tout en sensibilisant l’utilisateur aux portes d’entrées potentielles de danger dans son appareil.

La protection de la vie privée au coeur du système

Si la protection des données est un enjeu capital, la protection de la vie privée des utilisateurs est en train de le devenir. Au cours des dernières années, les cybercriminels ont en effet multiplié les attaques sur ces bases, et il est désormais nécessaire de se protéger contre de telles intrusions. Si la bonne vieille méthode du post-it sur la webcam a fait ses preuves, Bitdefender Total Security propose une solution tout aussi efficace.

En plus de son pare-feu anti-intrusion, la solution de sécurité de Bitdefender dispose d’une protection de la webcam qui informera l’utilisateur dès qu’une application essaiera d’y accéder, permettant de bloquer les accès non autorisés. Pour une protection complète, il existe également dans cette solution un équivalent dédié au micro.

Bitdefender Total Security propose aussi toute une panoplie d’outil destiné à protéger la vie de l’utilisateur en ligne. VPN et Anti-tracker assurent une navigation sécurisée en toute circonstance en empêchant les sites de collecter les données de navigation. Il est aussi possible de découvrir un système de Contrôle Parental intégré qui permet de filtrer les contenus accessibles aux enfants tout en limitant le temps d’écran. Couplée à la Protection sur les réseaux sociaux, qui analyse et élimine les liens malveillants, la protection des plus jeunes n’a jamais été aussi simple et efficace.

Un gestionnaire de mot de passe performant

La protection des données personnelles est aussi l’un des points forts de Bitdefender Total Security qui propose un véritable coffre-fort numérique qui stockera et sécurisera mots de passe, numéros de carte bancaire et autres données du même acabit. Plus besoin non plus de retenir 15 mots de passe différents, ou bien d’utiliser le même sur tous les sites que l’on visite, puisqu’il peut aussi générer des mots de passe sécurisés et remplir automatiquement les formulaires à partir de sa base de données.

Disponible sur ordinateurs, le gestionnaire de mot de passe inclus dans cette solution se synchronisera sur tous les appareils de la maison pour offrir une sécurité maximale. Pour gagner en efficacité, La présence d’un destructeur de fichiers, capable d’éliminer la moindre trace d’un document sur le disque dur est aussi un outil extrêmement utile dans la lutte contre le piratage et les fuites de données.

Protéger sans ralentir le système

Présente sur tous les plans pour lutter contre les menaces extérieures, Bitdefender Total Security n’en oublie pas pour autant de protéger le confort de l’utilisateur en n’impactant pas, ou très peu, les performances de l’appareil sur lequel il est installé. Grâce à de nombreux outils et l’utilisation massive de ses serveurs dans le cloud, il est capable de s’ajuster aux paramètres système pour assurer une fluidité de tous les instants, allant même jusqu’à prolonger l’autonomie de l’appareil si cela s’avère nécessaire.

Bitdefender Total Security est une solution de protection complète par abonnement disponible aussi bien sur ordinateur (PC et Mac) que sur appareils mobiles (IOS et Android). La formule contenant 1 an d’abonnement pour 5 appareils est actuellement disponible avec une réduction de 60 %, faisant descendre son tarif à 31,99 euros au lieu de 79,99 euros habituellement. Une version d’essai de 30 jours permettant de découvrir les avantages de Bitdefender Total Security est aussi disponible entièrement gratuitement. Une bonne manière de jauger le produit avant de franchir le pas.