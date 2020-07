Pierre Bourgès - 01 juillet 2020 Tech

[Le Deal du Jour] Dans la continuité de ses forfaits mobile en série limitée sans prix qui double après un an, Sosh renouvelle pendant encore deux semaines son offre sans engagement à 14,99 euros par mois qui propose 80 Go de données 4G.

Après avoir cumulé différentes offres, Sosh revient aujourd’hui le forfait mobile le plus intéressant de toutes ses séries limitées confondues : celui avec 80 Go de données 4G pour seulement 14,99 euros par mois. Comme d’habitude, l’offre est sans engagement, sans condition de durée et surtout sans prix qui double après un an.

Vous avez jusqu’au 15 juillet 2020, soit deux semaines à partir d’aujourd’hui, pour profiter de cet excellent forfait mobile qui profite des infrastructures d’Orange à moindre prix.

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’y a-t-il dans ce forfait 80 Go ?

Il y aura logiquement ces 80 Go de données 4G utilisable en France, dont 10 Go inclus en Europe et dans les DOM. Ces derniers permettront de tenir un voyage de quelques jours sans aucun problème. Les appels, SMS et MMS sont eux aussi illimités dans l’Hexagone ainsi qu’en Europe et dans les DOM.

Pourquoi choisir Sosh ?

Sosh est une filiale d’Orange et profite de l’infrastructure de l’opérateur français. Vous bénéficiez donc de la qualité du réseau d’Orange, même avec ce forfait sans engagement. Autrement dit, pour un moindre prix, vous bénéficiez d’excellents services mobiles et de la plus large couverture réseau française. Attention cependant : en cas de problèmes, il faudra passer par le service client Sosh, donc par messages ou téléphone.

Y a-t-il des choses à savoir en plus ?

Lors de votre inscription chez Sosh, 10 euros vous seront demandés immédiatement afin de recevoir votre nouvelle carte SIM triple découpe. Il est également possible de demander la portabilité de son numéro. Dans ce cas, il faudra renseigner votre RIO que vous pouvez récupérer en appelant le 3179.

Enfin, rappelons que cette offre n’est disponible que pour les nouveaux clients.

