Le célèbre fabricant d'appareils photographiques ne s'appelait pas Canon à ses débuts. Mais au milieu des années 30, une nouvelle identité a été choisie.

Si les smartphones ont fait des progrès fulgurants dans la photographie au cours des dernières années, ils restent toutefois un cran en dessous des appareils photo les plus avancés, surtout s’ils sont maniés avec talent. Et dans ce segment, la marque la plus connue est sans doute Canon, grâce à sa bonne visibilité, notamment dans le domaine du sport automobile ou dans le football.

Ce qui saute moins aux yeux, en revanche, c’est l’origine de son nom. Il faut savoir qu’à ses débuts, Canon ne s’appelait pas ainsi, mais 精機光学研究所, soit Seikikōgaku kenkyūsho. En anglais, cela se traduit par « Precision Optical Instruments Laboratory », ou laboratoire d’instruments optiques de précision en français. Nous sommes alors en 1933, indique le site officiel de la marque.

Une référence au bouddhisme

Un an plus tard, le premier appareil de l’entreprise est fabriqué. Son nom ? Le Kwannon. Il s’agit alors du premier appareil photo à obturateur plan focal 35 mm du Japon, observe la société dans une frise chronologique. Pourquoi Kwannon ? Parce que l’entreprise voulait à l’époque faire référence à Kannon, une divinité qui est tantôt représentée avec des traits féminins, tantôt masculins.

« Ce titre reflétait la bienveillance de Kwanon, la déesse bouddhiste de la miséricorde, et incarnait la vision de la société de créer les meilleurs appareils photo du monde. Le logo comprenait le nom avec une image de ‘Kwanon aux mille bras’ et des flammes », détaille Canon. L’orthographe Kwanon est la prononciation de Kannon en ancien japonais. Elle inspirera en 1935 le futur nom de l’entreprise.

C’est cette année que Canon sera déposé en tant que marque. En 1937, l’entreprise est relancée sous le nom de Precision Optical Industry, Co. Ltd. et c’est cette année qui est considérée comme la fondation officielle de Canon. Il faudra toutefois attendre encore dix ans, en 1947, pour que l’identité de l’entreprise soit définitivement fixée. Quant au logo, il sera plusieurs fois remanié, avant d’être finalisé en 1956.

