Romain Ribout - 28 février 2020 Tech

[Le Deal du Jour] Si vous avez un iPhone à acheter aujourd'hui, c'est l'iPhone XS. Il est actuellement disponible à partir de 679 euros, contre plus de 1000 à son lancement.

En plus d’un an d’existence, l’iPhone XS n’a rien perdu de sa superbe. Entre son design luxueux, la puissance de sa puce A12 Bionic encore au top en 2020, la qualité de ses photos, ou encore ses nombreuses fonctionnalités premium, comme la charge sans fil, il possède encore (presque) tous les arguments que l’on attend d’un smartphone haut de gamme de nos jours. Avec une promotion comme celle-ci, c’est tout simplement le meilleur choix à faire du côté de chez Apple aujourd’hui.

Le modèle 64 Go en coloris noir est disponible à 679 euros sur Amazon. On parle tout de même d’une économie de 480 euros sur le prix d’origine du téléphone.

L’iPhone XS 64 Go est également disponible en coloris or et argent pour 20 euros de plus.

Pour mieux comprendre l’offre

Pourquoi choisir l’iPhone XS aujourd’hui ?

L’iPhone XS était le porte-étendard de la marque à la pomme pendant la période 2018/2019 et a aujourd’hui été remplacé par l’iPhone 11 Pro. C’est un smartphone haut de gamme avec de nombreuses qualités qui continue de séduire aujourd’hui, d’autant plus avec une remise de presque 40 % sur son prix d’origine. Il est encore moins cher que le nouveau smartphone abordable d’Apple, aka l’iPhone 11 qui replace le XR. C’est un bien meilleur choix que ce dernier, car il n’a fait aucune concession à son époque. Bref, le rapport qualité/prix est excellent.

Mais, qu’a-t-il de mieux que le nouvel iPhone 11 ?

Tout d’abord, on trouve alors un écran OLED (contre du LCD sur le 11) et des finitions un poil plus luxueuses, notamment avec son dos en verre sublime et son châssis en acier inoxydable. Il propose d’ailleurs un format plus compact et plus agréable en main grâce à la diagonale de sa dalle qui ne dépasse pas les 6 pouces. Ensuite, il faut prendre en compte que le suivi logiciel d’Apple est exemplaire dans le domaine. Cet iPhone XS tourne actuellement sous iOS et il continuera d’être mis à jour pendant de nombreuses années encore.

Il perd simplement le dernier processeur A13, la puce U1 pour la géolocalisation à courte portée, l’objectif ultra grand-angle et la caméra TrueDepth améliorée (passant à 12 mégapixels). On note également un moins bon résultat au niveau de l’autonomie en comparaison avec la nouvelle génération d’iPhone. Ceci étant dit, sa batterie de 2 800 mAh est amplement suffisante pour tenir toute une journée.

