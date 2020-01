Romain Ribout - il y a 6 heures Tech

Bouygues Telecom revient sur le devant de la scène avec une nouvelle offre B&You sans engagement. Il s’agit d’un forfait mobile avec 60 Go de données 4G pour seulement 11,99 euros par mois, à vie.

Face à l’offre RED 60 Go à 12 euros par mois de SFR, Bouygues Telecom répond pendant les soldes d’hiver avec un nouveau forfait mobile B&You sans engagement, disponible jusqu’au 4 février. Ce dernier propose également 60 Go de données 4G, mais pour 1 centime de moins par mois. Ce qui vous fera 12 centimes à la fin de l’année. Soit le début d’une fortune colossale, puisque l’offre est « à vie ». Si vous vivez 1 000 ans grâce aux progrès de la médecine, vous aurez économisé 12 000 centimes, soit 120 euros.

Le forfait 100 Go à 19,99 euros est également de la partie.

Notez que 10 euros supplémentaires sont à prévoir pour obtenir la nouvelle carte SIM triple découpe. Il est également possible de conserver son numéro de téléphone actuel en fournissant simplement le code RIO de votre ligne mobile à l’inscription.

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’intègre le forfait B&You 60 Go ?

Le nouveau forfait B&You à 11,99 euros par mois (à vie) propose les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français, avec une enveloppe 4G plus conséquente qu’auparavant. Au lieu de 50 Go, l’offre sans engagement s’enrichit de 10 Go supplémentaires pour passer à 60 Go, le tout sans augmenter le prix de l’abonnement. Cela concerne également la data à l’étranger, qui passe de 6 à 8 Go.

Qu’intègre le forfait B&You 100 Go ?

Le forfait B&You à 19,99 euros par mois (à vie) est toujours présent. Lui aussi propose les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis les DOM et l’Europe vers un numéro français, mais avec une enveloppe de data qui s’élève à 100 Go. Ce forfait est idéal pour les consommateurs de contenus en streaming, mais aussi pour celles et ceux qui ont besoin de passer par une box 4G pour avoir Internet à la maison. Enfin, 10 Go sont accordés depuis l’Europe et les DOM.

Quels sont les avantages de souscrire à une offre B&You sans engagement ?

Tout d’abord, c’est sans engagement et sans condition de durée. De ce fait, vous êtes libre de pouvoir résilier votre forfait mobile quand vous le souhaitez. Ensuite, le prix du forfait est bloqué à vie, ce qui veut dire que la facture n’augmentera pas dans 6 mois, ni même 1 an, 2 ans ou 10 ans. De plus, B&You propose en ce moment un petit bonus musical avec 90 jours offerts à Spotify Premium.

