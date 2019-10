Oppo a lancé une nouvelle gamme de smartphones en France. Nous avons pu les découvrir lors d'un événement londonien.

C’est le lendemain de la conférence Google que la marque Oppo a choisi pour dévoiler sa gamme Reno 2 pour la France. Autant dire que le challenge était grand pour faire de l’ombre à la proposition du géant de Mountain View, qui a raffiné l’un des meilleurs smartphones de 2018. À Londres, la marque chinoise faisant partie du même groupe que OnePlus et Realme a choisi de présenter deux modèles : le Reno 2 et le Reno 2 Z, succédant au Reno.

Une gamme complète

Le Reno 2 est un concentré de technologies dans un immense écran AMOLED de 6,5 pouces, complètement dénué de toute encoche. Et pour cause, Oppo reprend son style « requin » pour cette gamme, faisant sortir du haut du smartphone une caméra en aileron. Nul besoin, dès lors, de prendre de la place pour une caméra sur la surface avant. C’est cette spécificité qui ravira les personnes appréciant regarder des séries et des films sur leur smartphone, qui est parfaitement sans entrave. Le Reno 2 Z reprend le même concept, mais avec une caméra plus classique que l’on retrouve sur la gamme « Pro » de OnePlus, signe que les synergies entre les deux marques sont toujours fortes.

Mais c’est surtout sur la photographie que Oppo souhaite se distinguer de OnePlus, réputé excellent partout sauf dans ce domaine. La marque propose une configuration à 4 capteurs. Le premier, le plus gros, est une caméra de 48 Mpx f1.7 avec une distance focale de 25,8 mm. Le téléobjectif qui lui est associé est de 13 Mpx f2.4 avec une distance focale de 57,5 mm. Le grand angle qui complète la gamme affiche une distance focale de 18,4 mm pour une ouverture à f2.2. Le dernier capteur n’est pas exploité individuellement : il s’agit d’un capteur monochrome permettant de mieux travailler la profondeur de champs dans certains modes. Enfin, en hybride, le zoom permet une distance focale de 83 mm sans trop de pertes.

Qu’est-ce que cela donne en pratique ? Les photos et les vidéos que nous avons pu voir à Londres montrent un smartphone très capable, qui ose en plus se différencier sur le hardware avec une suite logicielle dédiée à l’édition vidéo nommée Soloop. Le test photo de nos confrères de FrAndroid montre que l’appareil s’en sort globalement dans toutes les situations, sans avoir l’excellence d’un iPhone 11 Pro ou le côté cinématographique de la gamme Pixel. Dans l’ensemble, les photos sont réussies mais manquent d’un petit quelque chose qui parvient à rendre des clichés du quotidien un peu plus attirants. Les amatrices et amateurs de photographie sauront en tout cas faire bon usage des différents modes proposés.

Enfin, Oppo propose sa charge « Vooc » rapide permettant de recharger efficacement l’énorme batterie de 4 000 mAh de l’appareil. Pour le coup, Oppo ne plaisante pas côté recharge : la batterie est étonnamment bien refroidie lors de la charge rapide, ce qui permet d’éviter une détérioriation trop rapide des cellules.

Prix et date de sortie

Le Reno 2, avec 256 Go de stockage, sera disponible dès le 18 octobre à 499 €. Le Reno 2 Z, avec 128 Go de stockage, ne coûtera que 349 €, sans stabilisation optique et quelques concessions côté matériel.