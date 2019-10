Un hacker a réussi à dérober les données de millions de joueurs des applications mobiles Draw Something et Words with friends. Ces derniers sont invités à changer leur mot de passe.

Les utilisateurs de Words with friends ou Draw Something ne pensaient pas risquer grand-chose en téléchargeant ces applications de jeux. Pourtant, les données de 218 millions d’entre eux ont été piratées, a rapporté The Hacker News ce 29 septembre.

Les deux applications appartiennent à la même entreprise, Zynga Inc. Il s’agit de l’une des plus grosses entreprises de développement de jeux mobiles au monde (FarmVille, Zynga Poker, Café World).

Un hacker pakistanais, qui se fait surnommer Gnosticplayers, a réussi à pirater certaines de leurs bases de données. Elles contenaient des informations sur 218 millions de joueurs de Words with friends ou Draw Something. Zynga a admis la faille, mais n’a pas confirmé le nombre de joueurs touchés.

Des mots de passe chiffrés et numéros de téléphone compromis

D’après The Hacker News, qui a pu consulter des données, les informations qui ont fuité sur Words with friends étaient : les pseudonymes, adresses email, identifiants, mots de passe chiffrés avec une méthode réputée sûre, les numéros de téléphone et identifiant Facebook si l’utilisateur les avait renseignés.

Des données sur les utilisateurs de Draw Something ont également fuité, mais il n’y a pas plus de détails à ce sujet pour le moment.

La faille touchait aussi bien les utilisateurs d’Android que d’iOS. Celles et ceux qui ont téléchargé et ont créé un compte après le 2 septembre 2019 ne sont pas concernés.

La firme a fait savoir qu’elle avait ouvert une enquête en interne sur le sujet et contacté les forces de l’ordre. « Nous avons pris des mesures de prévention pour protéger les utilisateurs », a-t-elle fait savoir. Pour le moment, elle estime que les informations de paiement — il était possible de payer pour ne plus voir de publicités par exemple — n’ont pas été compromises.

Si vous jouez, ou avez joué à l’un de ces jeux, nous vous conseillons malgré tout de changer vos mots de passe au plus vite. N’hésitez pas à suivre notre guide pour savoir comment sécuriser celui-ci.