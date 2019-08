En cumulant remise de 200 euros et ODR du même montant, vous pouvez vous procurer le téléviseur The Frame QE43LS03, pour seulement 799 euros. Et vous avez même un cadre offert en bonus.

Le bon plan

Avec sa série The Frame, Samsung a réussi à concevoir un téléviseur esthétique, qui s’intègre très bien à son environnement. La dernière génération adopte enfin des dalles QLED et cette gamme 2019 profite d’une ODR de 200 euros. Certains modèles sont en plus remisés par Boulanger de 200 euros. Ce qui permet par exemple de se procurer le modèle 43 pouces pour 799 euros, avec un cadre en cadeau grâce à la même ODR.

Chez Numerama, on a toujours aimé les téléviseurs The Frame de Samsung. En utilisant un cadre en bois et en affichant des œuvres d’art lorsqu’il n’est pas utilisé, le téléviseur réussit à allier technologie et esthétique avec brio. En l’accrochant au mur, vous aurez l’impression de ne pas avoir de TV dans le salon, et c’est sacrément plaisant.

Si les premières générations de The Frame misaient sur le design avant la technologie, en 2019, le Coréen s’est enfin décidé à intégrer des dalles QLED. The Frame n’accuse donc désormais plus de retard technologique, ce qui le rend d’autant plus recommandable. Bien évidemment, les téléviseurs embarquent tout le reste : 4K / UHD, HDR10+, Bluetooth, Wi-Fi, compatibilité avec Google Assistant/Alexa, etc.

Le téléviseur est livré avec son cadre noir classique, mais Samsung propose une seconde ODR de 100 euros sur l’achat d’un accessoire Frame. Cela revient grosso modo à avoir un cadre en bois gratuitement après ODR. Si vous lorgniez le téléviseur, c’est le bon moment de passer à l’acte.

Pourquoi recommande-t-on ce TV ?

Enfin une dalle QLED ;

Le téléviseur le plus discret du marché ;

Enfin un bon prix !

Retrouver la TV Samsung The Frame 43 pouce à 799 euros après ODR. Si vous cherchez des diagonales plus grandes, des réductions similaires sont disponibles sur les modèles 55 pouces et 65 pouces. Ainsi que chez Fnac et Darty