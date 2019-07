Les vacances sont le moment idéal pour s'offrir un drone et ramener de fantastiques images de la côte, de la montagne ou de la campagne. Et aussi réveiller vos voisins qui font la sieste.

Le bon plan

Lancé en 2016, le Mavic Pro était autrefois le drone le plus haut de gamme de DJI, il a ensuite eu droit à un « refresh » avec cette version Platinum fin 2017. Depuis le Mavic 2 Pro est arrivé, mais il reste un excellent drone, surtout au prix de 788 euros chez Boulanger. Investir presque le double pour la version 2 ne vaut pas franchement le coup.

Cette version Platinum reprend donc le cœur des caractéristiques du Mavic Pro canonique : compacité, transportabilité, caméra 4K 12,3 mpx sur une nacelle stabilisée sur 3 axes. On retrouve aussi le même pilotage jouissif et d’une simplicité déconcertante avec la télécommande 2,4 GHz livrée dans la boîte. Elle vous permettra de manipuler le drone avec une portée — théorique — de 7 000 mètres selon le constructeur. On vous rassure, en pratique c’est moins, et de toute façon, vous n’avez pas le droit.

Ce que dit la loi Nous vous rappelons que l’utilisation d’un drone de loisir est encadré par la loi française. Un drone de ce calibre n’est pas un jouet. Il convient de se renseigner sur les obligations qui incombent à son utilisateur. Nous les avons compilées dans un article.

Là où le Platinum fait mieux, c’est sur le bruit. Il est 60 % plus silencieux que le modèle original selon DJI. Vous ferez tout de même suffisamment bruit à basse altitude pour réveiller vos voisins de plage. Non, pas ceux de la maison d’à côté, vous n’avez pas le droit non plus de survoler les zones denses.

Le drone possède une autonomie annoncée de 30 min en vol et il est capable d’avancer jusqu’à 65 km/h. On rappelle également qu’il dispose de capteurs d’obstacles pour éviter de son propre chef un poteau électrique ou un arbre. C’est mieux avec un produit à ce prix-là. Il pèse enfin moins de 800 grammes, vous êtes donc dispensé de formation pour pouvoir l’utiliser.

Bref, c’est une bien belle bête qui pourra vous accompagner cet été puis dans toutes vos aventures.

Pourquoi recommande-t-on ce drone ?

Un drone compact et transportable ;

Mais extrêmement très performant ;

Et qui filme en 4K à 30 fps.

Le DJI Mavic Pro Platinum est disponible à 788,99 euros chez Boulanger dans la limite des stocks disponibles.