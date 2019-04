Windows 10 (version 1809) inclut une modification qui permet désormais de retirer une clé USB savoir à être « en toute sécurité ». Un nouveau monde s'ouvre.

C’était une recommandation qui avait fini par virer au gag. Si vous avez déjà manipulé un périphérique USB, peut-être avez-vous déjà entendu dire qu’il fallait d’abord éjecter votre matériel de l’ordinateur pour pouvoir ensuite le retirer « en toute sécurité ». Sachez que cette étape n’est plus officiellement requise. Du moins, si vous avez installé Windows 10, version 1809 — la fameuse mise à jour « d’octobre ».

Microsoft a en effet publié une note dans laquelle il décrit une modification de sa politique en matière de retrait par défaut des supports de stockage externes. Il faut savoir que deux modes existent : la « suppression rapide » (quick removal) et « meilleures performances » (better performance). Jusqu’à présent, c’était le réglage « meilleures performances » qui était actif par défaut. Plus maintenant.

Comme le pointe The Next Web, ce réglage peut être modifié manuellement, aussi bien sur Windows 10 que sur de précédentes versions du système d’exploitation (jusqu’à Windows 7). Cependant, il fallait s’y connaître un minimum pour connaître l’existence de ces deux modes et savoir comment passer de l’un à l’autre. Avec la mise à jour 1809, Microsoft les met à disposition du tout-venant.

Suppression rapide par défaut

Bien entendu, vous pouvez toujours changer ce paramètre en explorant les options de Windows 10 — Microsoft propose un bref guide pour rebasculer sur le mode précédent. Cependant, ce changement sera sans doute apprécié par nombre de personnes, qui le trouveront bien plus commode que toutes les étapes à effectuer avant de retirer sa clé USB, son disque dur externe ou sa webcam.

La « suppression rapide » ne marche que si vous évitez de vous servir de votre périphérique, qu’il s’agisse d’un déplacement de fichier ou d’un transfert de données — une vidéo que vous lisez depuis une clé USB, par exemple. En somme, la différence entre les deux modes se joue dans le fait d’autoriser ou non Windows à placer des informations en cache pour les écrire ensuite sur la clé USB.

La recommandation de retirer un périphérique USB « en toute sécurité », une fois la manipulation adéquate faite, vise à éviter de perdre des données, du fait des informations qui sont placées en cache. C’est ce qu’explique la firme de Redmond dans sa rubrique assistance. Ce conseil n’est plus guère utile pour Windows 10, version 1809, mais il demeure valable pour les autres OS de Microsoft.