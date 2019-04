Amazon propose aujourd'hui le pack idéal pour débuter/compléter une installation connectée. Le lot de 2 ampoules Philips Hue White & Color (avec pont de connexion) est disponible à 79 euros, contre 149 euros habituellement.

Le bon plan

Bien qu’onéreuses, les Philips Hue White & Color sont actuellement les meilleures références du marché. Elles profitent d’ailleurs d’une belle promotion sur Amazon, où le pack de deux ampoules connectées est aujourd’hui affiché avec 46 % de réduction, soit à 79 euros au lieu de 149 euros.

Les ampoules connectées représentent une bonne porte d’entrée vers la domotique. Aussi simple à installer qu’à utiliser, elles apportent un côté très pratique au quotidien pour gérer la luminosité des différentes pièces de votre foyer.

Une fois que le pont de connexion Philips Hue (normalement vendu 50 euros) est synchronisé à votre réseau Wi-Fi grâce à votre smartphone ou tablette via l’application Philips Hue (disponible sur iOS et Android), il suffit ensuite d’ajouter les différentes ampoules à votre environnement pour contrôler les couleurs et l’intensité de la lumière de votre intérieur.

Compatible avec la majorité des assistants personnels (Google Assistant, Amazon Alexa et Siri), il est encore plus simple de gérer l’ambiance de votre intérieur. La palette de couleurs proposée par la gamme White & Color est très large : comptez sur plus de 16 millions de couleurs pour une personnalisation unique et selon vos envies.

Pourquoi aime-t-on ces ampoules connectées ?

Facile à installer et à utiliser au quotidien

La qualité des ampoules White & Color

Compatible Google Assistant, Amazon Alexa et Siri (HomeKit)

Le kit de démarrage Philips Hue avec 2 ampoules White & Color (avec pont de connexion inclus) est à 79 euros sur Amazon.

Si vous n’avez que faire du rouge, du bleu, du vert ou du violet, notez qu’un pack regroupant 2 ampoules blanches Philips Hue, un pont de connexion et une enceinte Amazon Echo Dot (3e génération) est disponible à 75 euros sur Amazon.