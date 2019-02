Le DJI Ryze Tello est un excellent drone pour débuter. Il est aujourd'hui affiché à 89 euros sur Amazon grâce à un coupon promotionnel, contre plus d'une centaine d'euros habituellement.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Le bon plan

Le drone Ryze Tello est le modèle entrée de gamme du constructeur DJI (en partenariat avec Ryze), un modèle miniature avec un excellent rapport qualité/prix. On le trouve aujourd’hui à 89 euros sur Amazon après application du « coupon promotionnel » de 10 euros.

Le DJI Ryze Tello possède un design similaire au Spark, mais dans un format encore plus compact (9.80 x 9.25 x 4.10 cm) qui lui donne le look d’un petit jouet en plastique. Néanmoins, il propose son lot de fonctionnalités intéressantes qu’il est rare de retrouver sur ce segment tarifaire : décollage et atterrissage automatique, vol autonome (vertical, horizontal, 360 degrés), « Throw & Go », ou encore faire des flips dans 8 directions. Bref, la qualité DJI est là.

Avec l’application dédiée, il suffit de connecter le drone en WiFi pour le contrôler jusqu’à une portée de 100 mètres maximum, tout en volant à une vitesse de 8 mètres par seconde. Grâce à la caméra intégrée de 5 mégapixels, il est d’ailleurs amusant de voir ce qu’il se passe sur l’écran du smartphone, tout en ayant la possibilité de prendre des photos et vidéos en qualité HD à 30 images par seconde.

Enfin, sa batterie de 1 100 mAh lui procure une autonomie d’environ 13 minutes et prend une peu plus d’une demie heure pour se recharger entièrement.

Pourquoi recommande-t-on ce drone ?

Un drone parfait pour débuter

Dans un petit format très pratique

Avec de nombreuses fonctionnalités

Aujourd’hui, le drone DJI Ryze Tello passe à 89 euros grâce à un « coupon promotionnel » de 10 euros sur Amazon.