L'animateur d'une émission télé au Brésil a présenté le programme avec les lunettes de Magic Leap sur les oreilles... alors que ce casque est encore très secret.

C’est l’une des première fois que le casque de réalité mixte de Magic Leap a été montré en-dehors des démo professionnelles. Dans une vidéo extraite d’une émission brésilienne dédiée à la Coupe du Monde de football 2018, on peut voir le présentateur Tiago Leifert arborer les lunettes Magic Leap One : Creator Edition.

Devant l’animateur et les autres invités, trois hologrammes s’affichent à l’écran, dont un qui représente le joueur brésilien Neymar, qui dribble face à deux hologrammes d’ours. Ce ne sont pas les lunettes qui projettent ces hologrammes, mais ce que le présentateur est censé voir en temps réel.

La vidéo a été repérée en premier par le compte Twitter VR/AS Association et reprise par Business Insider.

Magic Leap One Makes a Surprise Appearance During World Cup TV Show. The question is why ? 😀😀😀 @magicleap The Augmented Reality characters play in the middle of the television studio while the host speaks #magicleap #ar pic.twitter.com/6bfHAOFTcV

— VR/AR Association (@thevrara) June 21, 2018