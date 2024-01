Vous en avez assez de voir le pourcentage de batterie de votre iPhone dégringoler dès que vous l’utilisez ? Baseus aussi. C’est pourquoi le constructeur a développé une gamme de batteries externes légères et discrètes pour donner un coup de jus aux smartphones Apple.

Les iPhone, tout le monde aime ça. Il faut dire qu’année après année, les appareils d’Apple n’ont pas volé leur place parmi les meilleurs smartphones grâce à un design éprouvé, des capacités plus que satisfaisantes et une couche logicielle à l’ergonomie irréprochable. Là où les terminaux d’Apple sont à la peine, c’est du côté de l’autonomie.

Sans être catastrophique, elle reste malgré tout plus faible que ce que l’on peut trouver chez la concurrence. Pour palier ce problème, une seule solution (si l’on ne souhaite pas rester collé en permanence à proximité d’une prise de courant) : opter pour une batterie externe. Et ça tombe bien, parce que Baseus vient de lancer une gamme d’accessoires spécialement conçus pour accommoder l’iPhone 15 et ses besoins.

Des batteries externes aussi discrètes qu’efficaces

Pour remédier aux soucis d’autonomie des derniers iPhone, Baseus a décidé d’apporter une réponse simple en créant deux batteries externes (une 30 W et une 20 W) aux profils tout à fait originaux. L’objectif ? Réduire au maximum l’encombrement de ses batteries tout en simplifiant le processus de charge pour l’utilisateur.

Les deux modèles adoptent un profil tout en finesse (un peu moins de 15 mm pour la version 20 W) dans un format extrêmement compact puisqu’il reprend peu ou prou les dimensions d’une carte de crédit. Ces dimensions restreintes permettent à Baseus de tirer pleinement parti de la technologie MagSafe.

Les batteries externes de la série Let’s C viennent s’arrimer au dos de l’iPhone pour un minimum d’encombrement. Là où Baseus l’a joué fine, c’est que le MagSafe n’est pas là uniquement pour servir de système de fixation, mais aussi de système de charge sans fil 7,5 W.

Et si ce système est un peu trop lent, aucun problème : il suffit de relier l’iPhone à la batterie avec un câble USB-C pour profiter d’une charge rapide allant de 20 à 30 W selon le modèle choisi. Le constructeur assure d’ailleurs que l’iPhone 15 Pro peut être chargé à 50 % en 30 minutes avec la version 20 W.

Power Bank Magsafe // Source : Baseus

Si les deux batteries proposées par Baseus sont basées sur le même principe, il existe quelques différences entre les deux modèles. La version 20 W, par exemple, dispose d’un accumulateur de 6 000 mAh, ce qui lui permet d’adopter un profil tout en finesse. Elle bénéficie aussi de la fonctionnalité pass through, et Baseus a apporté un soin tout particulier à la chauffe de son appareil.

De multiples protections (surcharge, surdécharge, surintensité, court-circuit) sont à l’ordre du jour pour assurer la sécurité des appareils, et des utilisateurs. À tel point que cette batterie bénéficie d’un agrément pour être utilisé dans les avions. La batterie Let’s C 20W est disponible sur Amazon à 27,52 euros grâce à un coupon de réduction de 25 %.

La version 30 W, de son côté, propose quelques fonctionnalités supplémentaires. À commencer par un accumulateur 10 000 mAh qui lui octroie un peu plus de jus que sa consœur.

La principale différence reste toutefois l’intégration un câble USB-C dans sa conception, et le fait qu’elle possède aussi un port USB-C. De quoi, par exemple, recharger deux appareils, ou bien charger la batterie et un appareil simultanément (grâce à la fonction pass through). Cette batterie, généralement proposée à 55,99 euros dans sa version noire ou blanche, est actuellement proposée à 41,99 euros grâce à un coupon de réduction de 25 %.

Un câble modulable qui sait se faire oublier

Avec son Let’s C Cable, Baseus a pensé à tous ceux qui en ont ras-le-bol des câbles à rallonge qui s’emberlificotent à la moindre occasion, et imaginé une solution aussi simple qu’élégante. Ce câble USB-C vers USB-C bénéficie en effet d’un design particulièrement original qui s’articule autour d’un enrouleur central. Si ce type de câble a déjà été vu, l’originalité vient ici du fait qu’il est possible d’enrouler ou de dérouler les deux extrémités.

Baseus a doté son Let’s C Cable de 4 positions préréglées (34, 58, 82 ou 100 cm) qui le rendent particulièrement modulable. Mais son gros avantage réside dans le fait qu’une fois replié, il ne prend presque plus de place : à peine 50 g pour moins de 3 cm d’épaisseur. De quoi le glisser aisément dans une poche, afin de l’avoir sous la main en quelques secondes si le besoin s’en fait sentir.

Let’s C Cable // Source : Baseus

Sur le plan technique, ce câble USB-C Power Delivery accepte les charges jusqu’à 100 W, mais est aussi capable de transférer les données (exception faite des flux vidéos). Grâce à un coupon permettant d’économiser 40 % sur la facture, il est proposé à 9,59 euros sur Amazon.

