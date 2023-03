Juste à temps pour le printemps, Amazon lance des promotions sur les appareils ménagers. L’occasion de découvrir le Tineco Floor One S5 à -20 %, un appareil issu d’un savant mélange entre aspirateur balai et serpillière.

Et si vous arrêtiez de perdre du temps à passer l’aspirateur ET la serpillère ? C’est ce que vous propose Tineco avec son Floor One S5, un appareil deux-en-un capable d’aspirer les saletés qui jonchent le sol et de nettoyer le tout à grande eau en un seul passage. Pour accompagner l’arrivée du printemps et le lancement de la saison des grands ménages, Amazon vous invite à découvrir une jolie ristourne sur le Tineco Floor One S5 dont le prix perd 20 % pour dégringoler à 415,20 euros.

Un aspirateur combiné à une serpillère : la bonne méthode pour gagner du temps au quotidien

Avec ses aspirateurs lavants, Tineco entend proposer un produit qui se situe à mi-chemin entre l’aspirateur balai et la traditionnelle serpillère. Un appareil qui combine le meilleur des deux mondes, avec quelques petits extras, et dont la finalité est de vous faire gagner du temps. Parce qu’on ne va pas se mentir : enchaîner le passage de l’aspirateur puis de la serpillère prend beaucoup de temps. Surtout si l’on inclut le temps de séchage des sols dans l’équation.

Pour assurer un nettoyage impeccable des surfaces, le Floor One S5 peut compter sur la synergie entre un moteur d’aspiration puissant, d’un système de distribution d’eau et d’un rouleau tournant à 450 tours par minute. Une combinaison capable d’aspirer les débris, nettoyer et sécher les sols en un seul passage.

Le Floor One S5 // Source : Tineco

Pour cette itération du Floor One S, Tineco a très largement revu le design de la tête de nettoyage en déportant notamment le moteur sur un seul et même côté. La raison ? Permettre à ce Floor One S5 de nettoyer au plus près des plinthes et des murs. Un racloir plat a aussi été installé au-dessus de la brosse rotative afin d’assurer une meilleure récupération des eaux souillées, et obtenir des sols plus propres.

Un concentré de technologie dédié à l’entretien de votre logement

Afin d’accompagner le nettoyage mécanique, assuré par la brosse rotative, et assurer un nettoyage impeccable en toutes circonstances, Tineco a doté son Floor One S5 d’un cerveau. Son nom, iLoop, un système qui repose sur une tripotée de capteurs permettant, par exemple, de repérer l’abondance de saleté et de débris ou encore le type de sols rencontrés.

Les informations ainsi collectées permettent ensuite à l’aspirateur d’ajuster en temps réel la puissance d’aspiration, le débit d’eau ou la vitesse de rotation du rouleau afin de remplir sa tâche du mieux possible. Mais ce n’est pas là le seul avantage d’iLoop, puisque ces ajustements permanents permettent d’augmenter l’autonomie de l’appareil, en réduisant la consommation électrique de l’appareil.

Floor One S5 // Source : Tineco

Pour vous aider à suivre tout cela, Tineco a installé un écran LED circulaire sur le dessus des réservoirs. Simple à consulter, il vous permet de consulter en un coup d’œil l’état de la batterie, le remplissage des réservoirs d’eau ou encore l’état de saleté du sol que vous êtes en train de nettoyer.

Un appareil simple à utiliser et à entretenir

Avec le Floor One S5, Tineco propose un appareil simple à utiliser, et ce, à tous les égards. Son principal atout réside sans aucun doute dans sa brosse mécanique, dont la rotation entraîne l’appareil lorsqu’il est en marche. Pas besoin de forcer, le Floor One S5 avance tout seul, vous soulageant d’une bonne partie de son poids. Il dispose aussi d’une position dite parking, ce qui vous permet de le laisser posé, debout, le temps, par exemple, de déplacer un meuble.

Le Floor One S5 // Source : Tineco

Tineco a aussi pensé à l’entretien de son Floor One S5 en le dotant d’une base extrêmement pratique. Outre le fait qu’elle permette à l’aspirateur de recharger ses batteries entre deux sessions ménages, elle permet aussi de nettoyer sa brosse ainsi que les différentes arrivées d’eau. Vous n’avez donc pas à vous salir les mains pour endiguer l’accumulation de résidus (poils, cheveux et saletés diverses) sur votre appareil.

Découvrez le Tineco Floor One S5 à 415 euros pour le printemps

Afin de célébrer l’arrivée du printemps, Amazon tient en ce moment une série de promotions sur les appareils ménagers. À cette occasion, le prix du Tineco Floor One S5 connaît une baisse de 20 % et passe donc de 519 euros à 415,20 euros. Un très bon prix pour cet appareil deux-en-un particulièrement performant.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.