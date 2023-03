Nettoyer son logement sans lever le petit doigt ou presque, c’est ce que propose ECOVACS avec son DEEBOT X1e OMNI, l’un des aspirateurs robots les plus premium du marché. À l’occasion des Spring Deals d’Amazon, son prix chute de 400 euros à partir du 27 mars à minuit.

Le printemps est là, et vient avec lui le grand ménage qui lui est associé. Et, si, pour adoucir cette corvée, vous vous équipiez d’un aspirateur robot qui fait tout ou presque à votre place ? Le DEEBOT X1e OMNI en est l’un des meilleurs représentants.

Ce modèle ultra haut de gamme bénéficie actuellement d’une remise de 400 euros, faisant passer son prix à 899 euros. Une promotion valable jusqu’au 9 avril, à l’occasion des Spring Deals d’Amazon.

Autonomie et propreté maximale

Pour assurer sa grande autonomie, le DEEBOT X1 OMNI se repose sur une station de vidange très complète. Elle comporte deux bacs d’eau (propre et sale) de 4 litres chacun, assurant le nettoyage et le remplissage automatique de l’aspirateur.

L’ECOVACS DEEBOT X1e OMNI et sa station de vidange. // Source : ECOVAS

Le sac à poussière de 3 litres peut, quant à lui, assurer plus de sept fois la vidange du bac intégré au DEEBOT X1e OMNI. Ainsi, vous n’avez même plus besoin de jeter les poussières vous-même après chaque passage.

Autre atout de cette station de prise en charge, elle nettoie et sèche les serpillières du DEEBOT X1e OMNI lorsqu’elles sont sales. Il suffit à l’aspirateur de revenir à la station et de se jucher sur la plateforme pour que vidange et séchage s’effectuent automatiquement.

Un nettoyage en profondeur

Dotées de la technologie OZMO Turbo 2.0, les deux serpillières rondes qui équipent l’ECOVACS DEEBOT X1e OMNI lui permettent de nettoyer le sol avec une vitesse de 180 tours par minutes en moyenne. Sa batterie de 5200 mAh lui permet d’assurer le nettoyage de votre logement pendant 140 minutes. Une généreuse autonomie, suffisante pour assurer un passage dans tout votre logement (sauf si vous habitez un château).

Les deux serpillières de l’ECOVACS Deebot X1e Omni tournent à 180 tours par minute. // Source : ECOVACS

Côté aspiration, le DEEBOT X1e OMNI offre une puissance de 5000 Pa, une performance parmi les plus élevées du marché. Poils d’animaux, poussières ou miettes diverses et variées ne devraient donc pas survivre au passage de votre aspirateur.

Des déplacements fluides et une cartographie efficace

Pour assurer ses fonctions de nettoyage dans les meilleures conditions et optimiser son temps de passage, ECOVACS a équipé son DEEBOT X1e OMNI de la technologie maison de cartographie TrueMapping 2.0. Elle s’emploie à dresser un plan précis de votre logement et d’éventuels obstacles à éviter. La carte peut être consultée et corrigée depuis l’application ECOVACS HOME (disponible pour Android et iOS).

Mieux, le DEEBOT X1 OMNI peut même éviter les objets qui obstruent son passage grâce à sa caméra équipée de la technologie AIVI 3D. Une technologie qui empêche votre aspirateur de se coincer dans les câbles. Une caméra qui vous permet par ailleurs de vérifier que vos compagnons à quatre pattes vont bien, et de communiquer avec eux via le micro de l’aspirateur robot.

L’ECOVACS DEEBOT X1e OMNI avec Mia & Jerrie du compte Instagram @mmeowmmia. // Source : ECOVACS

Pour achever la panoplie technologique de son robot laveur, ECOVACS l’a par ailleurs équipé du contrôle vocal via son propre assistant, activable depuis l’application mobile : YIKO. En fonction de la cartographie et des noms donnés à vos différentes pièces, vous pouvez ordonner à votre robot de nettoyer ou aspirer certaines pièces de votre maison, et pas d’autres. De quoi adapter le nettoyage compte tenu de vos besoins.

Ce robot laveur ultra-complet est, à l’occasion des Spring Deals du 27 mars au 9 avril, disponible à 400 euros de moins que son tarif habituel. L’ECOVACS DEEBOT X1e OMNI voit ainsi son prix chuter à seulement 899 euros. L’occasion de s’offrir un excellent produit à un prix plus raisonnable que d’ordinaire.

