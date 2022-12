Pour vous aider face à faire des économies en temps d’inflation, Fortuneo ne se contente pas d’être la banque en ligne la moins chère du marché : elle aide ses nouveaux clients avec un beau bonus. Une prime de 150 euros est ainsi offerte pour toute première ouverture d’un compte de dépôt avec une carte Gold Mastercard, sous conditions*.

Entre l’inflation galopante et les dépenses de Noël, la fin d’année est souvent un moment difficile pour son compte en banque. Heureusement, il existe des solutions pour ménager ses économies, à commencer par changer de banque.



Changer de banque est une bonne résolution à prendre pour le début d’année qui s’annonce. Fortuneo vous donne un coup de pouce. Jusqu’au 12 janvier 2023, la banque en ligne verse une prime de 150 euros pour l’ouverture d’un premier compte de dépôt avec une carte Gold Mastercard et sous réserve d’effectuer 5 paiements avec la carte dans les 90 jours suivant la souscription (la délivrance de la carte est soumise à des conditions de revenus).

Cette prime passe à 80 euros si vous optez pour l’ouverture d’un premier compte de dépôt avec une carte Fosfo Mastercard (sous réserve d’effectuer 5 paiements avec la carte dans les 90 jours suivant la souscription). Un beau cadeau de bienvenue mis en place par la banque en ligne élue la moins chère du marché (1ʳᵉ place du Trophée Pricebank 2022 des banques les moins chères). Dans les deux cas, il faut indiquer le code promo FTN2023 au moment de la souscription.

Comment profiter de l’offre de bienvenue ?

Deux des cartes bancaires proposées par Fortuneo sont concernées par la prime de bienvenue : Fosfo Mastercard et Gold Mastercard. La première se place comme une carte bancaire classique tandis que la seconde se destine à celles et ceux en quête d’un service plus premium.

Pour profiter de la prime de 150 euros, il est impératif d’être un nouveau client de Fortuneo lors de l’ouverture d’un compte de dépôt avec la carte Gold Mastercard. La délivrance de la carte nécessite de justifier d’un revenu mensuel minimal de 1 800 euros nets.

Seules les Fosfo et Gold Mastercard sont concernées par l’offre de bienvenue. // Source : Fortuneo

La délivrance de la carte Fosfo Mastercard, n’est en revanche soumise à aucune condition de revenu ou d’épargne lors de la souscription. Cette carte permet aussi de profiter d’une prime d’entrée en relation, qui s’élève à 80 euros, si vous êtes un nouveau client.

Dans les deux cas, il faut indiquer le code promo FTN2023 au moment de la souscription. Enfin, une fois votre carte reçue, vous devrez réaliser 5 paiements dans les 90 jours suivant la souscription pour recevoir la prime.

Pourquoi choisir une banque en ligne ?

Outre cette prime de bienvenue qui permet de constituer une épargne de départ, Fortuneo met en place de nombreux avantages pour vous aider à préserver vos économies.

La gestion des frais bancaires pour commencer : banque en ligne oblige, Fortuneo les a réduits au minimum. La carte bancaire est gratuite, à condition de réaliser une opération de paiement par mois*.

Mieux, les paiements et retraits en France comme à l’international sont gratuits*. Et si vous réglez vos achats sur Internet, Fortuneo peut vous fournir une carte virtuelle éphémère, afin d’éviter de partager votre numéro de carte physique en ligne. Enfin, les virements SEPA sont instantanés.

Un compte géré depuis son smartphone // Source : Anete Lusina pour Pexels

Bien entendu, il existe quelques différences entre les cartes Fosfo Mastercard et Gold Mastercard. Cette dernière étant plus haut de gamme, elle donne accès à des avantages supplémentaires. La carte Gold garantit des plafonds de paiement et de retrait plus élevés qu’une carte standard, avec la possibilité de choisir entre un virement différé ou instantané.

L’autre grande force d’une banque en ligne comme Fortuneo est que vous n’êtes pas obligé de faire la queue de longues heures durant dans un établissement bancaire ou courir derrière votre banquier. En effet, la gestion de votre compte et de ses services se fait entièrement en ligne, et ce, même depuis votre smartphone.

L’application mobile Fortuneo (Android et iOS) vous permet de suivre le solde de votre compte, l’évolution de vos dépenses ou de réaliser des virements. Il est même possible de suivre en temps réel vos transactions si vous êtes détenteur d’une carte Fosfo Mastercard.

Vous pouvez également modifier vos plafonds de retrait et de paiement à tout instant, faire opposition sur une carte en cas de perte ou de vol et désactiver le paiement sans contact. Sans oublier que l’application mobile permet de consulter tous les autres services proposés par Fortuneo comme les assurances-vie, les crédits (à la consommation ou immobiliers) ou les investissements boursiers.

Comment souscrire à un compte Fortuneo ?

À l’instar des opérateurs téléphoniques, Fortuneo a rendu l’ouverture d’un compte bancaire aussi simple que rapide. Une fois sur le site de Fortuneo, il faut commencer par remplir un formulaire en ligne en renseignant votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse email et l’adresse de votre lieu de résidence. Indiquez le code promo FTN2023 pour profiter d’un bonus de bienvenue si vous ouvrez un compte de dépôt avec une carte Fosfo Mastercard ou Gold Mastercard (sous réserve d’acceptation par Fortuneo).

Vous devez ensuite signer électroniquement le contrat. Enfin, il ne vous reste plus qu’à transmettre vos pièces justificatives :

justificatif d’identité ;

avis d’imposition ;

justificatifs de domicile ;

justificatifs de revenus ;

RIB pour le premier versement sur le nouveau compte.

Pour rappel, l’offre de bienvenue s’achève le 12 janvier 2023. Vous avez jusqu’au 26 janvier 2023 pour transmettre toutes les pièces nécessaires à l’ouverture d’un compte et profiter de l’offre.

*Consulter les mentions légales de l’opération.