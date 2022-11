Si les festivités de la « Black Week » ne démarrent que dans quelques jours, Fnac lance d’ores et déjà de belles réductions sur les liseuses numériques Kobo Nia, Libra 2 et Elipsa. L’occasion de s’équiper à prix réduit avant les fêtes de fin d’année.

Imaginez, pour le poids d’un livre de poche, vous pouvez embarquer jusqu’à 24 000 livres dans votre sac à dos. Ce n’est pas une faille dimensionnelle : nous nous sommes simplement intéressés aux liseuses Kobo by Fnac, actuellement en promotions.

En effet, à l’approche du Black Friday, l’enseigne casse le prix de ses liseuses Kobo Nia, Libra 2 et Elipsa. Des appareils haut de gamme qui conviendront à tout type de lecteur et qui profitent d’une remise immédiate allant jusqu’à 50 euros. Une réduction bienvenue pour des liseuses très polyvalentes, capables de supporter de nombreux formats d’eBook, tels qu’ePub ou PDF. Mieux, jusqu’au 15 janvier 2023, la Fnac vous offre la version numérique de la nouvelle Le bar était désert, de Agnès Martin-Lugand pour tout achat d’une liseuse Kobo by Fnac.

La Kobo Nia, plus compacte avec un écran e-ink de 6 pouces, bénéficiera quant à elle d’une réduction de 20 euros du 25 novembre au 28 novembre, ce qui lui permettra d’afficher un prix de 79,99 euros.

La Kobo Libra 2 à 169,99 euros au lieu de 189,99 euros

Bien qu’elle ait soufflé sa première bougie le mois dernier, la Kobo Libra 2 n’a rien perdu de son excellence. Avec sa grande dalle e-Ink Carta 1200 de 7 pouces, lire en mode paysage est tout aussi agréable qu’en mode portrait. Le taux de contraste est bien géré et il est possible d’ajuster facilement la luminosité pour adapter votre confort de lecture à la lumière ambiante. Et si vous êtes un lecteur nocturne, la Kobo Libra 2 a même un mode sombre pour ne pas vous abimer la rétine.

Aussi agréable en portrait qu’en paysage // Source : Fnac

Non contente d’être agréable à prendre en main, la Kobo Libra 2 est aussi une liseuse particulièrement robuste. Elle résiste aux chocs dans votre sac de même qu’à l’humidité grâce sa certification IPX8. Il est en effet possible de lire sous la pluie ou dans son bain sans craindre pour la longévité (ou la vie) de la liseuse. Sa mémoire de 32 Go peut conserver jusqu’à 24 000 eBooks ou 150 livres audio. Livres audio qu’il est possible d’écouter depuis un casque Bluetooth grâce au support de la norme par cette liseuse.

En temps normal, la Kobo Libra 2, disponible aussi bien en blanc qu’en noir, est proposée à 189,99 euros. Avant le Black Friday, la Fnac fait tomber le prix de cette liseuse à 169,99 euros, soit une remise immédiate de 20 euros.

Un étui adapté à la Libra 2 est disponible en plusieurs coloris. Son support intégré vous permet d’emporter votre liseuse avec vous et de l’installer en mode portrait ou paysage.

Le pack Kobo Elipsa à 349,99 euros au lieu de 399,99 euros

La Kobo Elipsa est l’exemple même d’une liseuse de qualité. Son grand écran de 10,3 pouces offre une surface de lecture très confortable. Le traitement anti-éblouissement vous permet de lire en plein soleil sans vous abimer les yeux avec une luminosité trop élevée. Sans oublier que, comme pour la Kobo Libra 2, cette liseuse s’appuie sur la technologie Carta 1200 E Ink qui assure une fluidité constante dans l’affichage des textes. On retrouve aussi la fonction ComfortLight pour lire et écrire dans le noir complet.

Un pack complet // Source : Fnac

Cette liseuse se démarque par sa polyvalence. À l’aide du stylet Kobo, il est possible de prendre des notes à tout moment, de surligner du texte ou d’annoter votre lecture. Il est possible créer des cahiers pour organiser vos notes ou croquis. Enfin, une option de reconnaissance de texte s’occupe de transformer les notes manuscrites en textes dactylographiés. Vous avez même la possibilité de les exporter au format PDF. Sa mémoire interne de 32 Go peut accueillir jusqu’à 24 000 ebooks.

Pour le Black Friday, la Kobo Elipsa se glisse dans un pack avec le Stylet Kobo et la SleepCover, une coque de protection pour la liseuse qui peut aussi servir de support modulable. Un kit complet qui profite de 50 euros de remise immédiate, faisant passer le prix de 399,99 euros à 349,99 euros.

Coques, abonnements : comment booster sa liseuse

La Fnac dispose d’une sélection de coques Sleepcover, disponibles en plusieurs coloris, pour personnaliser votre liseuse selon vos goûts. Ces étuis ont également l’avantage d’allumer ou de mettre en veille la tablette lorsque vous utilisez le battant de protection. Et comme pour la Kobo Elipsa, les coques Sleepcover servent de support pour incliner votre liseuse.

Une liseuse numérique, c’est bien, une liseuse numérique avec des ebooks, c’est mieux. Pour vous aider à constituer une belle bibliothèque virtuelle, la Fnac a plusieurs solutions. La première est son catalogue eBook à la carte. Celle-ci permet de retrouver toutes les nouveautés, mais aussi des promotions allant jusqu’à 50 % sur de nombreux titres et même des livres gratuits.

L’autre bonne idée de la Fnac est l’abonnement Kobo+ by Fnac. Pendant 14 jours, cet abonnement vous permet d’accéder gratuitement aux 500 000 ebooks (dont 50 000 titres français) du catalogue de Kobo+ by Fnac. Passé ce délai, l’abonnement est facturé 9,99 euros par mois. Bonne nouvelle, cet abonnement est sans engagement.

