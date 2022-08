Google a été confronté à une brève panne dans la nuit du 8 au 9 août, qui a limité l’utilisation de certains de ses services. Par ailleurs, il a été rapporté un incident électrique dans un data center aux États-Unis.

Que s’est-il passé chez Google ces dernières heures ? Le flou persiste pour le moment sur une importante panne qui a affecté l’entreprise américaine, et qui pourrait être la conséquence d’un incident électrique survenu au sein de l’un de ses centres de traitement de données (data centers). Le lien entre les deux évènements n’a pas été formellement établi.

Dans la nuit du 8 au 9 août 2022, des internautes ont fait remonter des problèmes au site Down Detector, qui est spécialisé dans le suivi des dysfonctionnements des services en ligne — il se base pour cela sur les témoignages des internautes. En particulier, il ne leur était pas possible d’afficher la page d’accueil du moteur de recherche ; à la place, il y avait une erreur 502.

La recherche de Google dysfonctionnait pour certains internautes. // Source : Oneshoot / Nounproject

Si la communication de l’entreprise indiquait au départ ne pas voir de problème de son côté, en témoigne un message officiel publié par un responsable de Gmail sur Twitter, elle a toutefois admis plus tard qu’il y avait bien eu une panne internationale majeure, à cause d’une mise à jour logicielle. Cela étant, le tableau de bord d’état de Google ne signale rien d’anormal.

« Nous sommes au courant d’un problème de mise à jour logicielle qui s’est produit en fin d’après-midi, heure du Pacifique, et qui a brièvement affecté la disponibilité de la recherche Google et de Maps », a déclaré un porte-parole de chez Google, cité par le Guardian. « Nous avons travaillé pour résoudre rapidement le problème et nos services sont maintenant de nouveau en ligne. »

Un incident électrique rapporté dans un data center

À cet incident identifié et admis par Google s’est ajouté à un second évènement dont s’est fait l’écho KOLN, une station de télévision, sur son site web. Il est reporté un incident électrique dans un data center américain et trois personnes ont été brûlées à cause d’un arc électrique, lors d’une intervention. Elles ont été prises en charge par les pompiers.

Le data center en question est celui situé à Council Bluffs, dans l’Iowa. Google dispose de plusieurs en Amérique du Nord. On en dénombre 14 en tout. Il y en a ailleurs dans le monde, dont 6 en Europe. Ce sont dans ces circonstances qu’un autre souci a été rapporté, concernant cette fois l’indexation des liens dans les pages de résultats de Google.

Plusieurs internautes s’intéressant à l’indexation des moteurs de recherche ont ainsi signalé une certaine instabilité dans le référencement des pages, avec des possibles chutes de statistiques. Le site Abondance, spécialisé dans le positionnement sur Google, évoque également ces problèmes techniques, mais dont le lien avec la panne et l’incident électrique n’est pas confirmé.