Le célèbre Doodle de Google vous embarque dans l’univers de la pétanque, pendant deux jours, avec un petit jeu fort sympathique.

Il fait beau, il fait chaud : l’occasion de jouer à la pétanque en plein air ! Mais pourquoi se priver d’une double dose ? Ce dimanche 31 juillet, et jusqu’à demain, le Doodle de Google se pare des célèbres boules de métal en intégrant un petit jeu de pétanque.

« La pétanque a toujours été un sport français emblématique. Jouer à la pétanque, c’est pour moi revenir à l’authenticité, la convivialité et à tous les âges. Je souhaitais partager cette expérience », commente la dessinatrice de doodles Hélène Leroux. Ce jeu est effectivement typique du sud de la France, mais son aura va au-delà. Son origine est d’ailleurs lointaine : il faut remonter aux lancers de pierres plates à l’Antiquité, puis aux lancers de boules de pierre chez les Grecs, avant que les Romains n’intègrent la boule cible (le cochonnet) et qu’ils importent le jeu en France.

Doodle de Google dédié à la pétanque, qui mène vers un petit jeu. // Source : Google

Comment jouer au jeu de pétanque de Google ?

Pour jouer au jeu, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur bouton Play du Doodle, ce qui lancera la page interactive. Le jeu est très simple : il faut étirer une flèche vers le bas en l’orientant dans la bonne direction, ce qui permet de contrôler à la fois la distance et la puissance de chaque lancer. Comme dans tout jeu de pétanque, l’objectif est de rapprocher votre boule le plus possible du cochonnet.

Vous pouvez pratiquer en solo, mais aussi faire face à d’autres véritables joueurs et joueuses. Le jeu dispose d’une fonctionnalité de matchmaking à travers les 17 pays où le doodle est disponible. Vous gagnez un point à chaque fois que votre boule est plus proche du cochonnet que celle de votre opposant.

Tous les doodles de Google sont rassemblés dans un annuaire dédié.