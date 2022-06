Pour sa nouvelle gamme de téléviseurs, Sony frappe fort en exploitant seulement des technologies d’écran premium. QD-OLED, Mini LED, Full Array LED ou encore OLED : tous sont en vente à la Fnac, et certains même à prix réduits.

Pour l’année 2022, Sony a renouvelé toute sa gamme de téléviseurs et ils sont maintenant tous disponibles à la vente à la Fnac. Quatre technologies d’écrans différentes composent cette gamme, dont une nouveauté très attendue. Sony lance son tout premier téléviseur QD-OLED et la qualité de l’image est à la hauteur des attentes.

À l’occasion des soldes d’été, plusieurs téléviseurs de la nouvelle gamme de Sony sont en promotion sur la Fnac. L’occasion de profiter de remises allant jusqu’à 500 euros sur des références qui viennent tout juste de sortir.

QD-OLED : de l’OLED, encore meilleur

Les téléviseurs OLED se placent depuis plusieurs années comme les modèles offrant la meilleure qualité d’image que l’on peut trouver sur le marché. Notamment grâce aux propriétés de la technologie qui garantit des noirs intenses et de très bons taux de contrastes. Cette année, l’OLED passe à l’étape supérieure : voici le QD-OLED, que l’on retrouve sur l’un des nouveaux téléviseurs de Sony.

Le téléviseur Sony A83K // Source : Sony

Ici, la dalle OLED fonctionne de concert avec des « quantum dots ». Ce terme vous est familier ? C’est normal, puisqu’il s’agit d’une technologie que l’on retrouve également sur les téléviseurs QLED. Lors de son test du Sony XR-55A95K, la rédaction de nos confrères de chez Frandroid notait que le QD-OLED offre « un rendu des couleurs qui parait beaucoup plus pur », et ce même sur les blancs et les gris, pour des « scènes qui semblent incroyablement naturelles.»

Mini LED : le futur remplaçant du LED

Le rétroéclairage par LED est la technologie historique de nos écrans plats. Au départ, les LED étaient placées sur les rebords de l’écran et généraient un éclairage peu homogène. Désormais, les téléviseurs haut de gamme et récents disposent d’un panneau de rétroéclairage qui occupe tout l’espace de la dalle. C’est la technologie Full Array LED des téléviseurs Sony qui a l’avantage d’offrir un haut niveau de luminosité et une meilleure gestion des contrastes.

Le téléviseur Sony X95K // Source : Sony

Ces dernières années, le rétroéclairage LED s’est amélioré, pour passer au Mini LED. La différence se trouve dans la taille des LED utilisées. Elles sont plus petites et peuvent donc être placées plus densément à l’arrière d’une dalle. En résulte une image avec de nombreux détails dans les zones lumineuses tout en conservant des noirs profonds. Le blooming est également réduit en comparaison aux téléviseurs LED classiques, sans pour autant faire mieux que l’OLED.

Les téléviseurs Sony de 2022

Pour sa nouvelle gamme de téléviseurs, Sony utilise plusieurs technologies d’écrans et de rétroéclairage. On retrouve néanmoins de multiples points communs entre ces téléviseurs. Il s’agit de modèles très haut de gamme, qui bénéficient des caractéristiques les plus importantes que l’on attend de tels produits.

On trouve ainsi :

des dalles avec une définition 4K, un taux de rafraichissement de 120 Hz et des ports HDMI 2.1 pour une compatibilité optimale avec la PlayStation 5 et les dernières consoles ;

une interface Google TV, moderne et ergonomique qui recommande des contenus de façon pertinente ;

la présence du DTS et Dolby Atmos côté son, et le HDR, HDR-10 et Dolby Vision côté image ;

l’excellent processeur Sony Cognitive Processor XR, qui alimente le traitement numérique de l’image (upscalling, compensation de mouvements, réalisme de l’image, etc.) ;

un accès offert à Bravia Core, le service de streaming de haute qualité exclusif aux TV Sony pour une durée de 12 à 24 mois, ainsi que 5 à 10 crédits films offerts selon le modèle.

Jusqu’à 500 euros de remise sur les nouveaux TV Sony

À peine sortis, certains des téléviseurs 2022 de Sony sont déjà en promotion à la Fnac. L’enseigne vous permet d’économiser jusqu’à 500 euros sur plusieurs nouvelles références le temps des soldes d’été.

TV Sony X94K : jusqu’à 400 euros de remise

Disponibles en trois diagonales d’écran, les téléviseurs Sony X94K profitent du rétroéclairage Full Array LED du constructeur. Le Sony XR-55X94K (55″) bénéficie d’une baisse de prix de 300 euros, pour tomber au tarif de 1399 euros.

Les autres diagonales sont aussi en promotion :

le TV Sony XR-65X94K (65″) passe à 1 699 euros au lieu de 1 999 euros ;

le TV Sony XR-75X94K (75″) passe à 2 299 euros au lieu de 2 699 euros.

TV Sony A83K : jusqu’à 500 euros de remise

Les téléviseurs Sony A83K sont ceux qui profitent d’une dalle OLED. Ici aussi, ils sont déclinés en trois diagonales d’écran, et en promotion sur le site de la Fnac. La version 65″ du Sony XR-65A83K passe au prix de 2799 euros, au lieu de 2999 euros.

Les autres diagonales sont, elles aussi, à prix barré :

le TV Sony XR-55A83K (55″) passe à 1 999 euros au lieu de 2 199 euros ;

le TV Sony XR-77A83K (77″) passe à 3 999 euros au lieu de 4 599 euros.

Tous les autres téléviseurs Sony de 2022 sont disponibles à la Fnac

La Fnac commercialise tous les nouveaux téléviseurs Sony de 2022. L’enseigne propose ainsi à la vente les modèles Sony X95K avec un rétroéclairage Mini LED, et les Sony A95K qui embarquent une dalle QD-OLED.

