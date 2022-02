Vous êtes doctorante ou post-doc en science ? Vous pouvez candidater à cette dotation

Le programme Jeunes Talents de For Women in Science attribue des dotations aux doctorantes et post-doctorantes, à hauteur de 15 000 et de 20 000 euros. Il y a, pour cette édition 2022, 35 dotations en jeu.

« Le monde a besoin de Science, et la Science a besoin des Femmes » : c’est le slogan des prix For Women in Science (Pour les Femmes et la Science). Ce partenariat entre la Fondation L’Oréal et l’UNESCO délivre chaque année des prix à des femmes qui s’illustrent dans la recherche scientifique, pour participer à briser les clichés sexistes sur ces carrières.

L’ampleur des récompenses dans un domaine comme la science est tout sauf anodine. En témoigne le Prix Nobel : encore 2021, le nombre de femmes récompensées reste plus que faible, la tendance étant profondément ancrée depuis 1901 (au total : 609 hommes, 23 femmes).

L’un des programmes, intitulé Jeunes Talents, vient soutenir les jeunes chercheuses qui entament une carrière dans les domaines scientifiques. Cela concerne spécifiquement les doctorantes et les post-docs.

Parmi les lauréates Jeunes Talents 2021. // Source : For Women in Science

Deux dotations de 15 000 et 20 000 euros

L’appel à candidature a démarré le 17 janvier 2022 et va se terminer le 11 mars 2022. La sélection finale par le jury sera annoncée en juin (avec une cérémonie de remise des prix en septembre).

Le programme, qui est renouvelé annuellement depuis 2007, repose sur 35 dotations par an. Elles sont d’une valeur de :

15 000 € pour les doctorantes,

pour les doctorantes, 20 000 € pour les post-doctorantes.

Il y a deux types de dotations pour les Jeunes Talents lauréates. // Source : For Women in Science

Ces sommes pourront servir à l’achat de matériel de pointe, mais ne sont pas amenées à se substituer au matériel de base que les laboratoires doivent fournir à leurs chercheuses. Les dotations peuvent aussi être utiles pour des déplacements dans le cadre de recherches de terrain, de rencontres, de conférences, de formations ; ou même « pour la garde d’enfants pour pouvoir assister à des conférences et congrès ». Cela peut aussi être utilisé pour acheter des articles scientifiques dont l’accès est payant.

Les critères d’inscription pour candidater, pour cette édition 2022 :

Pour les candidates doctorantes, être inscrite au minimum en deuxième année de doctorat , avoir donc commencé leur thèse au plus tard en décembre 2020 ;

, avoir donc commencé leur thèse au plus tard en décembre 2020 ; Pour les candidates post-doctorantes, avoir déjà soutenu votre thèse avant la candidature, et après 2017. Qui plus est, « si la post-doctorante a un ou plusieurs enfants, cette date limite est avancée d’une année par enfant » ;

avant la candidature, et après 2017. Qui plus est, « si la post-doctorante a un ou plusieurs enfants, cette date limite est avancée d’une année par enfant » ; Sont éligibles les candidates de toute nationalité, mais réalisant leurs travaux de recherche en France métropolitaine ou dans les Outre-mer ;

Les recherches doivent s’inscrire dans un domaine scientifique : sciences de la vie et de l’environnement, de la matière, de l’ingénieur, des mathématiques, de l’informatique et sciences de l’information ;

Ne pas avoir de poste permanent avant la réception du Prix.

Le règlement du programme, disponible en PDF sur ce lien, précise les pièces spécifiques qu’il faut ajouter au dossier. For Women in Science met aussi à votre disposition un guide pratique qui aide à bien constituer le dossier. Les éléments évalués par le jury, pour attribuer les dotations, sont l’« excellence scientifique des travaux de recherche » et la « qualité du dossier de candidature ».