Une astrophysicienne de la Nasa a réalisé une animation qui fait le lien entre l'histoire des dinosaures et le mouvement du Soleil dans la Voie lactée. La vidéo aide à se rendre compte de la longue durée du règne de ces animaux.

Tout au long du règne des dinosaures sur la Terre, notre planète a eu le temps de se déplacer longuement dans la galaxie. L’astrophysicienne Jessie Christiansen, membre du Nasa Exoplanet Science Institute, a publié une animation le 7 novembre pour montrer que les dinosaures avaient vécu « de l’autre côté de la galaxie ». Elle sous-entend par là que leur longévité est telle que le système solaire a même eu le temps de tourner dans la Voie lactée, jusqu’à se retrouver de l’autre côté du cœur de la galaxie (par rapport à aujourd’hui), pendant la période où les dinosaures existaient.

La vidéo, repérée par Business Insider, avait d’abord été partagée par la scientifique à la fin du mois d’août. Jessie Christiansen l’a récemment mise à jour en corrigeant quelques détails. La vidéo originale mentionnant que les plésiosauriens, des animaux aquatiques, étaient des dinosaures, alors que ce n’est pas le cas.

I actually made a slightly updated version to address some of the critiques of the original (updated the period of rotation of the Galaxy, took out plesiosaurs since THEY'RE NOT ACTUALLY DINOSAURS JESSIE WHAT KIND OF NERD ARE YOU ANYWAY ? !) pic.twitter.com/LjLW6k5IGU

— Dr. Jessie Christiansen (@aussiastronomer) November 7, 2019