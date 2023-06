Les orages supercellulaires, ou supercellules orageuses, sont des phénomènes météorologiques très violents. C’est l’une des structures orageuses les plus dangereuses.

De violents orages ont éclaté en France le dimanche 18 juin 2023. 44 départements ont été placés en vigilance orange pour cause d’orages dans la soirée. Alors que les intempéries sévissaient en Île-de-France, le site de Météo-France est tombé en panne, à cause d’un excès de connexions simultanées. Ces orages ont éclaté après plusieurs jours de forte chaleur — sans canicule, toutefois.

Les conséquences de la tornade issue d’un « orage supercellulaire » sont impressionnantes : maisons endommagées, foyers privés d’électricité, rues inondées.

Mais, qu’est-ce qu’un orage supercellulaire exactement ?

Un orage supercellulaire, c’est quoi ?

Un orage supercellulaire, ou supercellule orageuse (« supercell » en anglais), est un type particulier de tempête, composée d’une cellule convective unique et autonome.

Les supercellules orageuses « contiennent des courants ascendants qui tournent autour d’un axe vertical », résume l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA). Ce mouvement de rotation est provoqué par « un changement de la direction et/ou de la vitesse du vent en fonction de l’altitude », autour de l’orage en train de grossir. Ce cisaillement du vent entraîne la formation d’un mésocyclone, un courant ascendant rotatif : cette zone de rotation peut avoir un diamètre de 3 à 10 km.

Les orages supercellulaires sont associés à d’autres phénomènes violents, comme des vents destructeurs, des tornades et de gros grêlons. « La plupart des tornades fortes à violentes sont associées aux supercellules », selon le NOAA. La supercellule est décrite comme « la structure orageuse la plus virulente et la plus dangereuse de toutes », par Keraunos, une entreprise française spécialisée dans l’observation des tornades et orages violents.

À quoi ressemble une supercellule orageuse ?

Ces phénomènes adviennent souvent en mai ou juin. Ils ont des dimensions impressionnantes. Ils ressemblent à des nuages très hauts, formant une « enclume » à leur sommet, qui s’étend très loin. « Un véritable mur de précipitations est généralement visible à quelques kilomètres de là et constitue la manifestation visible du courant descendant d’air froid », résume Keraunos.

Dans des circonstances extrêmes, un orage supercellulaire peut se déplacer à la vitesse de 65 à 80 km/h.

Combien de temps dure un orage supercellulaire ?

Après sa formation, un orage supercellulaire peut survivre longtemps, même s’il croise une zone peu propice à la formation d’orages plus habituels, d’après le NOAA. Les orages supercellulaires peuvent durer plusieurs heures dans un environnement favorable, estime le service météorologique des États-Unis.

La longévité des supercellules orageuses est expliquée, comme l’indique Keraunos, par le « décalage spatial entre le courant ascendant principal et le courant descendant d’air froid ». L’air chaud ascendant n’est pas refroidi par le courant descendant.

Où se produisent les orages supercellulaires ?

Des orages supercellulaires ont été observés dans plusieurs régions du monde, notamment en Europe, aux États-Unis, en Afrique du Sud.

Les orages supercellulaires peuvent se produire en France, comme ce fut le cas ce dimanche 18 juin 2023. En mai 2022, l’Indre a connu un orage supercellulaire, lors duquel des grêlons de 10 cm de diamètre sont tombés du ciel, un fait exceptionnel en France.

