Tempête Eunice : 200 000 personnes ont regardé des avions atterrir en direct

La tempête Eunice ne va pas particulièrement être dangereuse en France. Elle doit seulement souffler sur quelques départements du nord du pays. Mais en Angleterre, la situation est impressionnante et les atterrissages d’avions ne sont pas de tout repos.

Si vous avez peur des avions, alors vous savez que l’un des moments les plus effrayants de chaque vol est l’atterrissage. Ce moment devient particulièrement angoissant s’il y a du vent et que l’avion peu brusquement à tanguer. Mais atterrir alors qu’une tempête particulièrement violente souffle peut relever du défi pour les pilotes de ligne. Alors que la tempête Eunice s’abat sur l’Angleterre, un vidéaste a décidé d’installer sa caméra près d’Heathrow, le grand aéroport londonien, et de filmer l’arrivée des avions. Pour le plus grand bonheur de plus de 200 000 personnes qui ont suivi son direct en simultané.

Les avions qui arrivent à Heathrow sont secoués par les vents. // Source : Big Jet TV / YouTube

Regardez le direct depuis l’aéroport d’Heathrow

Eunice ne devrait pas avoir trop d’impact en France. La tempête touchera principalement le nord de la France, où 5 départements sont en alerte orange ce vendredi 18 février. Mais en Angleterre, la situation est plus dangereuse : des rafales de vent ont été enregistrés à plus de 196 km/h, un record absolu dans le pays, et le toit de l’un des plus grands stades du pays a été en partie arraché par le vent.

Au total, plus de 200 000 personnes ont suivi le live au plus fort de la tempête. Si les images sont particulièrement impressionnantes — au point parfois de me faire stresser seule devant mon écran, je l’admets — la meilleure partie du direct s’avère être les commentaires particulièrement sympathiques du présentateur. J’ai pu l’entendre dire un « BRAVO » très enthousiaste à un avion de la British Airways arrivant directement de Los Angeles, après avoir conseillé à un autre d’y « aller plus doucement ».