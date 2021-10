Twitch est actuellement en train de tester trois nouvelles fonctionnalités pour mieux apprécier les vidéos en direct. L'une d'elles permet de revenir en arrière en plein direct.

Vous avez raté le début du live de votre streamer préféré ? Twitch ne permet pas, hélas, de revenir en arrière quand on regarde une vidéo en direct. Du moins, pas encore. Dans une note publiée le 20 octobre, Amazon a annoncé une phase d’expérimentations pour trois fonctionnalités : ‘Rewind’, ‘Remind Me’ et ‘Watch Trailer’.

Il ne s’agit pour le moment que d’un test, dont certains utilisateurs pourront profiter pendant un petit mois. Les trois fonctionnalités prennent la forme de nouveaux boutons pensés pour améliorer l’expérience de visionnage. Le retour en arrière peut s’avérer particulièrement précieux si vous estimez avoir loupé une information importante (à cause d’une publicité, par exemple). En outre, il rapproche un peu plus Twitch d’une expérience télévisuelle.

Bientôt une fonctionnalité ‘Rewind’ dans Twitch ?

Comme le précise Amazon dans un article de The Verge du 20 octobre, la fonctionnalité ‘Rewind’ reste très limitée : on ne pourra revenir que deux minutes en arrière, visiblement sans aucun contrôle sur la barre de progression liée à la durée. Il faut aussi que le vidéaste accepte les VOD sur sa chaîne.

L’utilisateur ggMatze, qui s’y est déjà essayé, a d’ailleurs critiqué la manière dont cette nouveauté fonctionne. Il témoigne : « J’ai cliqué sur ‘Rewind-2 min’ et la VOD s’est chargée. Et, comme on le sait, Twitch et la VOD ne font pas bon ménage, avec un long temps de chargement. Puis, la VOD lit les 2 dernières minutes, une fois qu’elles sont terminées, je reviens au direct, non pas au moment où j’ai quitté le live. Dès lors, regarder les deux dernières minutes m’a fait louper deux minutes du direct que je ne peux plus voir, à moins de ré-appuyer sur le bouton. » On a vu mieux en matière d’expérience utilisateur.

D’une manière globale, les premiers retours prônent plutôt la mise en place d’une barre de progression : elle permettrait aux spectateurs de naviguer à l’envi. « S’ils ne regardent plus en direct, le chat doit être désactivé pour éviter les messages confus pour le vidéaste et les autres utilisateurs », conseille par exemple Wito. On sent en tout cas une vraie effervescence autour de la fonctionnalité ‘Rewind’. Il faut maintenant que Twitch trouve la bonne formule, en continuant de compiler les avis des utilisateurs.

Les autres fonctionnalités en test sont plus anecdotiques. Elles permettent de recevoir une alerte pour un événement prévu (‘Remind Me’) ou de regarder une bande-annonce liée à une chaîne — si elle en possède une (‘Watch Trailer’).

