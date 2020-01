Après Tom Welling et Dean Cain, c'est Tyler Hoechlin qui incarnera Clark Kent / Superman dans cette nouvelle série. Bitsie Tulloch sera Loïs Lane. La série montrera un aspect jamais vu de ce duo : la phase de la maturité et leur rôle de parents.

Superman aura connu de nombreuses incarnations à l’écran : Dean Cain dans Loïs & Clark, Tom Welling dans Smallville, Henry Cavill dans Man of Steel, et évidemment le cultissime Christopher Reeve dans les premiers films. Dorénavant, sur le petit écran, le rôle est incarné par Tyler Hoechlin dans le Arrowverse de The CW. La chaîne vient d’annoncer, le 14 janvier 2020, la commande d’une saison complète pour une série centrée sur le personnage, ainsi que sur la reporter Loïs Lane.

Les Kryptoniens ont déjà réinvesti les séries depuis 2015 : alors composé de Green Arrow et de Flash, l’univers DC Comics de The CW s’était agrandi avec Supergirl. Comme Clark Kent, sa cousine Kara Danvers est une journaliste « camouflée » en humaine, et qui révèle toutes ses capacités quand elle endosse le costume, puisqu’elle bénéficie, elle aussi, de super-pouvoirs fournis par ses origines extraterrestres et le Soleil.

Tyler Hoechlin en Clark, Bitsie Tulloch en Loïs

Si dans la première saison de Supergirl, son cousin n’avait été que suggéré, la chaîne a finalement décidé d’introduire le personnage. Incarné par Tyler Hoechlin, il ne fait que de brèves apparitions et… il n’est pas toujours très utile pour sauver le monde. D’ailleurs, ce choix d’acteur n’avait pas convaincu tout le monde : Hoechlin ne semblait pas assez froid, musclé et imposant pour incarner l’Homme d’acier, face à un Henry Cavill sur grand écran.

Pourtant, cette nouvelle incarnation de Superman s’est finalement distinguée. Le Clark Kent de Tyler Hoechlin ne remplit pas le moindre cliché sur ce super-héros : il est très loin d’un dieu et se rapproche même d’un homme assez normal, ce qui ne l’empêche pas d’être un héros. L’effet a été le même pour Supergirl, incarnée par Melissa Benoist. Elle n’incarne pas non plus une version déifiée du personnage, mais une femme à laquelle il est possible de s’identifier réellement. Elle brise même toute image sexualisée ayant parfois été présente dans les comics (les showrunners ont récemment renoncé à la jupe pour un look inspiré de celui de Captain Marvel).

La nouvelle série produite par The CW ne sera toutefois pas exclusivement centrée sur Clark : c’est bien le duo Loïs et Clark qui sera à l’honneur, puisque, d’après les premières informations, le show s’appellera Superman & Loïs. L’actrice de Loïs a d’ores et déjà été introduite dans le Arrowverse. Le casting est d’emblée une réussite : Bitsie Tulloch a vraiment les traits de Loïs Lane comme si elle sortait tout droit des comics.

Loïs et Clark parents : peut-on faire du neuf avec Superman ?

Début janvier 2020, pour vendre la série, Bitsie Tulloch confiait ses sensations dans TV Guide après avoir lu le script de l’épisode pilote : « C’est tellement excellent, et c’est quelque chose de jamais vu auparavant, alors je pense que ce sera énorme. » La question est bien là. Car si l’arrivée de héros et héroïnes comme Batwoman apporte de la fraicheur, avec des intrigues peu connues du grand public, on peut se demander comment apporter de l’originalité avec Superman.

Le potentiel est pourtant là. Appuyer sur la « normalité » que dégage cette nouvelle incarnation de Superman est peut-être la clé. L’autre bonne idée est de développer le duo Loïs et Clark à un stade jamais vraiment dépeint sur écran : dans l’Arrowverse, ils sont récemment devenus… parents ! Les enjeux pourront s’avérer bien différents qu’avec les éternelles origin story dont font l’objet ces deux personnages cultes.

Aucune date n’est annoncée mais la diffusion pourrait bien être pour la rentrée 2020. Rappelons que l’Arrowverse va également s’enrichir cette année d’une série sur la fille d’Oliver Queen (Arrow), accompagnée des Canaries. Stargirl fera quant à elle son arrivée cet été.

