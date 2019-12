Ces récits de l'univers étendu Star Wars apportent de nouveaux personnages ou permettent d'approfondir les protagonistes les plus cultes de la saga.

Les aventures de la famille Skywalker touchent à leur fin. Le neuvième épisode de la saga Star Wars sort en salles ce 18 décembre 2019. Si, après avoir répondu à notre quizz, vous êtes fin prêts pour aller le voir sans en louper une miette, vous n’êtes pas forcément préparés à l’après. Quand un épisode de Star Wars se referme, on a toujours un peu envie de prolonger l’aventure.

L’univers étendu sert à cela : offrir de nouveaux récits, faire découvrir de nouveaux personnages et approfondir ceux des films. Le problème, c’est qu’il y a bien des centaines d’ouvrages qui sont sortis. La qualité n’est pas toujours au rendez-vous, entre tantôt la médiocrité, tantôt l’inutilité. Mais certaines parutions sont, inversement, tout à fait mémorables. Numerama vous propose deux comics et trois romans à offrir aux fans de Star Wars.

Docteur Aphra, une archéologue hors-la-loi

Docteur Aphra est l’un de nos plus gros coups de cœur parmi tous les romans et comics Star Wars récemment sortis dans les librairies françaises, tant par les dessins que les récits et, surtout, le personnage. Docteure en archéologie, Chelli Lona Aphra est à la fois une scientifique et une hors-la-loi. Durant son enfance, elle a été bercée par les récits sur les anciennes civilisations galactiques, contées par son père, lui-même archéologue. En grandissant, Aphra s’est spécialisée sur les technologies d’armement et la quête d’objets anciens en tout genre mais surtout des artéfacts Jedi.

Une héroïne, Docteur Aphra ? Loin de là ! Si elle s’est fait connaître, c’est d’abord pour avoir collaboré avec Dark Vador en personne. Elle a finalement simulé sa propre mort pour lui échapper et reprendre une vie indépendante. Aphra est également accompagnée de deux droïdes assassins légèrement psychopathes, Triple0 et BT-1, et parfois d’un Wookie chasseur de prime au pelage noir. En somme, son équipage prend le contre-pied des personnages de C3P0, R2D2 et Chewbacca. D’ailleurs, Aphra a des traits de personnalité proches du plus célèbre des contrebandiers, Han Solo, mais… en un peu plus sociopathe. Avec elle, la délimitation entre le bien et le mal est plus floue.

La jeune archéologue rebelle, intrépide et incontrôlable fait partie du canon officiel et la rumeur court sur une possible adaptation des comics en série sur Disney+. Elle a tout le potentiel pour devenir le nouveau personnage réellement marquant de la saga.

Qui est vraiment Dark Vador ?

Si Docteur Aphra a pu intégrer l’univers Star Wars dans les comics Marvel, c’est grâce à une autre série, axée sur Dark Vador. Le premier tome, l’Élu, se situe juste après l’Épisode III. Le scénario, signé Charles Soule, accomplit un tour de force magistral en matière de character development.

Dark Vador, Le seigneur noir des Sith approfondit les premiers pas dans le côté obscur de celui qui fut, il y a encore pas si longtemps, Anakin Skywalker. Dans la personnalité du grand seigneur sombre, on retrouve d’ailleurs encore quelques traits de personnalité de celui qu’il était autrefois… et donc quelques faiblesses. Mais progressivement, il gagne en puissance et impose sa place dans l’Empire.

Cette série de comics s’inscrit dans l’univers officiel et comble un vide important dans la narration, entre les épisodes III et IV. Si on ajoute à cela une atmosphère graphique totalement irréprochable, apte à nous plonger dans le versant obscur de Star Wars, c’est un must passionnant pour celles et ceux qui sont fascinés par le seigneur noir.

Les liens du sang

Les livres ne sont franchement pas le fort de l’univers étendu, loin de là. Par contre, Liens du sang s’avère être un très bon roman officiel de Star Wars. Il se situe juste avant l’Épisode VII de la nouvelle trilogie et approfondit le personnage de Leïa, alors âgée d’une quarantaine d’années. Han Solo fait aussi quelques apparitions… tout comme Ben, leur fils.

Ne vous attendez pas à des scènes d’action, les intrigues imaginées par la romancière Claudia Gray sont essentiellement politiques : on y découvre toutes les divisions qui fragilisent le Sénat de la Nouvelle République. Pour autant, on ne s’ennuie pas, les péripéties et révélations sont au rendez-vous. À l’aube de la fin de la saga des Skywalker avec l’Épisode IX, Liens du sang dévoile un élément crucial : comment la galaxie a appris qui est le père de Leïa et Luke.

La Croisade Noire du Jedi fou, l’ancienne-nouvelle-trilogie

Avant que Lucasfilm soit racheté par Disney et qu’une nouvelle trilogie débarque au cinéma, il y a déjà une suite à l’Épisode VI : Le retour du Jedi dans l’univers étendu. La trilogie littéraire écrite par Timothy Zahn, La Croisade Noire du Jedi fou, incarnait en quelque sorte les épisodes VII, VIII et IX. Si, depuis le nouveau film de J.J. Abrams, ces romans ne font théoriquement plus partie du canon (d’où le surtitre Légendes sur la couverture), de nombreux fans continuent encore aujourd’hui à considérer cette trilogie littéraire comme la meilleure de toutes les suites.

La délimitation entre univers officiel et univers légendaire est d’autant plus floue que certains personnages créés par Timothy Zahn… ont été intégrés au canon. Par exemple, l’amiral Thrawn, créé en 1991 dans le premier tome de La Croisade Noire du Jedi fou, a finalement débarqué dans la série officielle Star Wars Rebels.

Quoi qu’il en soit, cette trilogie littéraire est qualitative. Les événements imaginés par Zahn se déroulent seulement cinq ans après l’Épisode VI. La flotte impériale, vaincue par l’Alliance rebelle, est en ordre dispersé. Mais l’amiral Thrawn est bien décidé à faire perdurer l’ombre impériale sur la galaxie. Le côté obscur de la force n’a pas non plus dit son dernier mot. On retrouve Leïa, Han et même Luke Skywalker dans une aventure qui s’inscrit dans la parfaite continuité des six premiers films de George Lucas.

Dark Plagueis, l’Épisode I vu par les Siths

Si à l’image des comics Dark Vador, ce sont les personnages du côté obscur de la force qui vous passionnent dans Star Wars, alors le roman Dark Plagueis vous comblera. Sans être particulièrement bien écrit en soi, ce récit a pour mérite d’approfondir le monde des Sith. On y découvre la relation entre Dark Sidious / Palpatine et son maître, le puissant autant que brillant Dark Plagueis.

Le roman sert d’abord de préquel à l’Épisode I : La Menace Fantôme, ce qui permet de mieux comprendre les motivations et comportements des personnages dans le film. Mais l’ouvrage offre aussi une autre vision du dénouement de l’épisode… à travers le regard des Sith !

