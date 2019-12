Une publicité PlayStation a été retirée par Sony parce qu'elle était un plagiat de plusieurs travaux d'animation.

Le 29 novembre dernier, la branche japonaise de PlayStation a publié une vidéo présentant le line-up de la PlayStation 4, avec des jeux déjà disponibles (Death Stranding, Call of Duty : Modern Warfare…) ou d’autres à venir (Final Fantasy VII Remake). Accompagnée d’une chanson festive, cette publicité sentant la fin d’année a depuis été retirée de la chaîne officielle, a repéré Eurogamer le 4 décembre. La faute à des accusations semble-t-il appuyées de plagiat…

Cet outil promotionnel n’est pas qu’un empilement de séquences de gameplay tirées de plusieurs jeux. On retrouve aussi des portions d’animation très jolies pour faire la jonction entre les cinématiques. Sauf que plusieurs artistes, y compris des étudiants, se sont rendus compte qu’elles ressemblaient un peu trop à leurs travaux. Et il n’y a pas eu de consentement de leur part.

Latest Sony PS4 Lineup Music Video is a rip of many animations from all around the world ……

(Steven Universe, FLCL, Gobelins, Souviens Ten-Zan …).

