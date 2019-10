Le CEA annonce la disponibilité d'un jeu sérieux dédié aux sciences et à la technologie. Accessible sur navigateur et gratuit, il affiche une belle durée de vie.

À l’occasion de la Fête de la Science, qui se déroule en métropole du 5 au 13 octobre et du 9 au 17 novembre pour les territoires d’outre-mer, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) propose au public de découvrir un « jeu sérieux » dédié à la science. Dévoilé courant juin avec un prologue jouable, ce « serious game » est depuis le 5 octobre accessible en version complète.

Le Prisonnier Quantique, serious game du CEA

Nom du projet ? Le Prisonnier Quantique. Sans doute, pensez-vous que cela à avoir avec l’informatique quantique : après tout, le CEA s’intéresse de près à cette matière et, plus généralement, la France se rêve en championne mondiale. En réalité, il n’est pas question de cette discipline spécifiquement, mais de sciences en général : physique, chimie, énergie, sciences du vivant ou encore climat.

En fait, le CEA souhaite avec ce jeu vidéo « toucher un large public », surtout les jeunes, et faire découvrir la science, ses métiers et ses enjeux. Tout important qu’il est, le domaine de l’informatique quantique reste encore excessivement pointu et loin de préoccupations que peuvent avoir les particuliers sur des sujets scientifiques ou techniques. En somme, le ton se veut plutôt général, non pointu.

La difficulté peut être quelque peu ajustée entre le jeu et la pédagogie, puisqu’il s’agit avant de « familiariser » le public avec la démarche scientifique, les outils et métiers de la recherche, mais aussi de lui dispenser quelques enseignements au passage. Des puzzles où la logique et les connaissances seront nécessaires pour les résoudre sont disséminés dans le jeu, ainsi que des fiches pédagogiques.

Comme un vrai jeu vidéo

En termes de durée de vie, le CEA annonce entre 8 et 12 heures pour terminer le jeu ce qui constitue une très belle durée pour un jeu sérieux. D’ailleurs, l’institution insiste sur le soin apporté au titre, qui est un jeu d’aventure de type « point and click » en 2D, avec un souci proche de ce que l’on peut trouver d’ordinaire dans l’industrie. Du fait de la relative ampleur du Prisonnier Quantique, des sauvegardes sont prévues.

D’ailleurs, le CEA souligne l’effort de développement « le jeu a été réalisé avec un budget réduit au minimum. À l’exception de l’illustration et du sound design, le Prisonnier quantique a été entièrement créé et développé en interne (sans recourir à un studio) au sein de l’unité de communication multimédia du CEA, en lien direct avec les chercheurs de l’organisme pour l’élaboration des énigmes scientifiques ».

Le jeu se joue sur navigateur et est gratuit. Il ne nécessite pas d’inscription et ne contient pas de contenus publicitaires. N’importe quel navigateur moderne suffit, ce qui le rend jouable depuis un PC, une tablette ou un smartphone.

Crédit photo de la une : CEA