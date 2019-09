Quelques jours seulement après le lancement d'Apple Arcade, Google propose à son tour du jeu vidéo mobile par abonnement. Son offre s'appelle Google Play Pass.

La guerre est déclarée. Il y a quelques jours, en marge de la sortie d’iOS 13, Apple a lancé son service gaming Apple Arcade — une bibliothèque d’exclusivités où quantité rime avec qualité. Le 23 septembre 2019, Google est entré dans la danse avec le Google Play Pass sur PC, smartphone et tablette, disponible uniquement aux États-Unis pour le moment.

Le Google Play Pass rassemble plus de 350 jeux et applications dans un abonnement facturé 4,99 dollars par mois (1,99 dollars par mois la première année avec 10 jours d’essai gratuit). Comme Apple Arcade, les jeux sont garantis sans publicité ni achat supplémentaire. Les intéressés pourront le partager avec cinq membres de leur famille.

Google Play Pass = Apple Arcade en moins bien ?

Quand on regarde la bibliothèque accessible via le Google Play Pass, on se dit qu’il y a de quoi trouver son bonheur. Pêle-mêle, on peut jouer à des pépites comme Stardew Valley, Monument Valley 2, Thimbleweed Park, Star Wars : KOTOR ou encore Limbo. Mais le service de Google perd un argument de taille face à Apple Arcade, qui s’appuie sur un maximum d’exclusivités pour justifier son existence (et plaire aux utilisateurs). Bien que déjà conséquente, la liste évoluera avec le temps et Google a déjà promis que This War of Mine sera bientôt ajouté.

Dans le Play Store, le Pass est symbolisé par un ticket de quatre couleurs situé dans la barre d’onglets en bas à gauche. On peut aussi retrouver facilement les jeux et applications intégrés dans l’abonnement en naviguant dans le Store classique (toujours avec le même symbole).

On rappelle que le Google Play Pass sera bientôt rejoint par Stadia, un autre service gaming — mais lui basé sur le streaming.

