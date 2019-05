Spider-Man: New Generation est magnifique en UHD.

La séance Blu-ray UHD du week-end est un rendez-vous imaginé par la rédaction de Numerama pour vous proposer des tests de Blu-ray UHD. Vous y trouverez des films dont le disque devrait répondre aux principales exigences en matière d’image et de son, sublimant alors votre équipement dernier cri.

Récompensé, à juste titre, par l’Oscar du meilleur film d’animation, Spider-Man : New Generation ne pouvait pas échapper à une sortie vidéo digne de ce nom. À savoir une disponibilité en Blu-ray UHD.

Sur ce support, Spider-Man : New Generation a toutes les cartes en main pour donner le meilleur de lui-même. Après avoir inséré le disque dans le lecteur, quelques minutes suffisent pour convaincre. On vous dit tout.

LE FILM

Alors que le genre superhéros vit au rythme des sorties du Marvel Cinematic Universe, des rares réussites de la Fox (Deadpool) et des ratés de Warner Bros., Sony Picture a pris tout le monde par surprise avec Spider-Man : New Generation. Derrière une véritable pépite d’animation (la direction artistique et la mise en scène sont à tomber), l’adaptation réunit tout ce qu’on a envie d’aimer dans un tel film.

Grâce aux multiples références (y compris à la trilogie de Sam Raimi), à la mise en abîme, aux hommages assumés (aux cartoons, aux comics…) et à l’intelligence du scénario, Spider-Man : New Generation est une véritable bouffée d’air frais — et certainement l’un des meilleurs films de superhéros de ces dernières années. À voir absolument.

L’IMAGE : 5/5

Esthétiquement impressionnant, Spider-Man : New Generation trouve, dans le Blu-ray UHD, un écrin parfait pour s’exprimer dans les meilleures conditions. Si le gain en définition reste ténu (le Blu-ray est déjà magnifique sur ce point), on assiste à une véritable explosion des couleurs. Grâce à l’apport palpable du HDR, la palette s’affiche avec une richesse affolante (mention spéciale au rouge du costume du vieux Spider-Man). Le moindre détail ressort mieux et c’est un véritable régal pour les yeux.

En prime, le Blu-ray UHD fait un bien fou aux reflets, aux effets visuels (les flammes et les onomatopées semblent vouloir quitter l’écran) et aux sources de lumière (les gyrophares des voitures). La claque artistique que représente Spider-Man : New Generation n’en est que plus grande. On pourrait même affirmer qu’elle se transforme en uppercut. Vos yeux ne sont peut-être pas prêts.

LE SON : 5/5

Avec sa piste originale en Dolby Atmos, Spider-Man : New Generation livre une véritable orgie acoustique. Déployée sur tous les canaux avec une intelligence et une précision réellement impressionnantes, la bande-son assure un spectacle retentissant. Où la générosité se transmet de la première à la dernière seconde.

En témoignent les effets 3D qui inondent le salon à la moindre occasion. Exemples choisis : les clics des appareils photo, les cliquetis produits par les maillons d’une chaîne de punching-ball recevant des coups ou encore le bruit émis quand les Spider-Man tissent leurs toiles. De toute évidence, nos oreilles sont récompensées et Spider-Man : New Generation a les arguments pour devenir une vitrine Atmos.

Le Blu-ray UHD de Spider-Man : New Generation est disponible à moins de 25 euros.

