Avis à tous les amis de l'araignée ! Nous vous proposons de remporter des Blu-Ray de Spider-Man : New Generation, le film d'animation qui a donné une nouvelle dimension au super-héros expert en toiles. Participez vite à notre concours !

Entre gags, références et bonnes idées, Spider-Man : New Generation double son histoire prenante d’une qualité graphique indéniable. Salué par la critique et les téléspectateurs, ce film offre une animation aussi vertigineuse que rythmée au style marquant, et truffe son intrigue de séquences humoristiques parfaitement intégrées à l’ensemble.

Afin de parfaire votre connaissance de l’univers de l’homme-araignée, nous vous invitons donc à participer à notre concours !

Comment gagner l’un des 6 Blu-Ray de Spider-Man : New Generation

Nous mettons ainsi en jeu 3 Blu-Ray 4K et 3 Blu-Ray du film Spider-Man : New Generation. Pour participer au tirage au sort, il vous faut tout d’abord suivre notre compte Twitter et celui de Sony Pictures France, puis partager la publication ci-dessous. Les six gagnants seront ensuite tirés au sort après le 21 mai, date de clôture des inscriptions. Bonne chance à tous !

🎁 C'est l'heure du Spider #CONCOURS ! 🎁 🕷 A gagner : 3 Blu-Ray & 3 Blu-Ray 4K de #SpiderMan New Generation ! 🕸 RT + follow @Numerama & @SonyPicturesFr 🕸 Vous avez jusqu'au 21/05 pour participer ! Bonne chance à toutes les araignées 🍀 pic.twitter.com/Y9lugWtUUe — Numerama (@Numerama) May 14, 2019