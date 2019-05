Le Uno est un des jeux de cartes les plus connus, et tout le monde y a joué au moins une fois. Et si on vous disais que vous n'utilisez pas les bonnes règles ?

La scène est classique : alors que vous êtes sur le point de commencer une partie de Uno avec des amis ou votre famille, un joueur ou une joueuse annonce des règles venues de nulle part, que vous n’aviez jamais entendues auparavant. Dans ces cas-là, on peut s’attendre à tout… Mais certaines choses ne changent jamais. Par exemple, il vous semblait évident que mettre un « + 2 » sur un autre « + 2 » permet d’éviter de tirer des cartes et force la personne suivante à en prendre quatre…

Du moins, c’est ce que l’on pensait.

Officiellement, cette pratique est interdite.

Oui.

Vous avez bien lu.

Vous jouez mal au Uno depuis toutes ces années.

C’est sur le compte Twitter officiel de Uno que la règle officielle a été rappelée, le 4 mai dernier. Il y est expliqué que « si quelqu’un joue une carte +4, vous ne pouvez pas mettre un +2 par dessus et forcer la personne suivante à piocher six cartes. » Jusqu’ici, tout va bien, pensez-vous…

Mais sentence est la même pour l’addition de plusieurs cartes « +2 » et « +4 ». Vous pouvez vérifier par vous-mêmes : le livret de règle n’indique pas qu’une telle utilisation de ces cartes est possible, alors même que cette pratique est très répandue.

Une variante française

La règle visant à cumuler les « +2 » et « +4 » pourrait être exclusive à la version française du Uno. Un internaute a ainsi répondu au compte officiel en prenant en photo les règles de son jeu. On y trouve bel et bien une variante officielle nommée « Uno cumulatif » qui autorise les joueurs à ruiner une amitié en mettant un « +4 » par-dessus un « +4 ».

Says that you can stack as many as possible. There's no English version sadly. (German, Italian and Spanish :D) pic.twitter.com/KvuCWh2u9v — Guillaume (@Fiaxhs) May 6, 2019

Les règles de la maison

Si cette pratique est officiellement interdite, on pourrait rétorquer que le Uno est intéressant justement lorsque l’on utilise des règles inventées par les joueurs. À vous de voir si les règles écrites noir sur blanc prévalent sur toutes les autres…

Cela dit, si vos « règles maison » impliquent l’interdiction d’additionner les « + 2 » et autres « + 4 », vous possédez maintenant un argument décisif pour convaincre vos amis.

Si les jeux de cartes et de plateau vous intéressent, la rédaction de Numerama vous fait découvrir des nouveautés chaque semaine dans cette rubrique.