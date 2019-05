Découvrez chaque semaine un jeu de société que nous avons sélectionné pour vous (avec amour et passion). Cette semaine, c'est la gamme Escape Game qui est à l'honneur.

Les escape rooms poussent comme des champignons un peu partout, en France comme ailleurs. Preuve d’un attrait qui ne faiblit pas. Mais quand on est vraiment accroc, on fait (trop) vite le tour des salles de sa ville. Heureusement, des succédanés existent, et cette semaine nous ne vous présentons pas un seul jeu, mais toute une gamme de livres d’escape : Escape Game.

Nous avons déjà proposé des jeux d’escape par le passé, Unlock et Exit, dont de nouvelles boîtes sortent régulièrement. La gamme Escape Game reprend le même principe : une série d’énigmes, plus ou moins complexes, pour arriver au bout du scénario, dans un univers différent à chaque fois. Mais ici pas de boîte, de cartes, ou d’application, uniquement des livres.

Nous n’allons pas détailler chaque ouvrage, il y en a déjà beaucoup et ça n’aurait que peu d’intérêt. D’autant que leur fonctionnement est quasiment toujours le même.

Chaque livret renferme un unique scénario, jouable une seule fois, évidemment. Les trois premiers livres de la gamme, plus épais, proposent trois aventures en un seul tome.

Les scénarios prennent place dans des cadres et des univers différents. Certains connus de tous (Lucky Luke ou Blake et Mortimer), la plupart inventés, dans le passé, le présent ou le futur.

Si certains scénarios sont spécifiquement taillés pour être joués à deux, les autres peuvent parfaitement être joués seul. Mais c’est tout de même beaucoup plus amusant quand on est deux ou trois à cogiter. Au-delà de ce format, le format même du jeu (le livre) rend l’expérience moins agréable.

Un scénario consiste toujours en une première page d’introduction, mettant en place le contexte. Puis on enchaine les énigmes les unes après les autres. Elles demandent de la logique, de la réflexion, de l’observation, ou des manipulations. Certaines, heureusement très rares, nécessitent d’abimer légèrement les pages pour trouver la solution. Deux scénarios nécessitent également un appareil connecté à l’Internet pour pouvoir être joués.

En fonction de l’ouvrage, la solution d’une énigme renvoie directement vers le numéro de page de la prochaine, à la manière d’un livre dont vous êtes le héros, ou vers une entrée dans un index faisant office d’intermédiaire et décuplant les possibilités.

Une partie demande environ une heure pour en voir le bout, plus ou moins selon la difficulté du scénario et votre vivacité d’esprit. Mais soyez rassurés, vous ne serez jamais bloqués : plusieurs indices pour chaque énigme figurent en fin de livret, et, dans le pire des cas, vous aurez même accès à la solution.

Notre première rencontre avec la gamme Escape Game remonte à 2017, en découvrant le premier ouvrage paru. Et depuis, tombés sous le charme de cette gamme de jeux, nous avons affronté presque tous les scénarios publiés.

Malgré cela, certains livres nous ont moins plu : une énigme tirée par les cheveux, des illustrations moins accrocheuses, un univers par trop banal… tout cela tient plus à une histoire de gout qu’à la qualité des scénarios. N’hésitez donc pas à feuilleter rapidement un ouvrage avant de l’acheter, et à lire son synopsis en quatrième de couverture, pour, a minima, valider la thématique.

Mais quoiqu’il en soit, on passe toujours un bon moment à se creuser la tête. Surtout, bonne nouvelle, nous n’avons noté aucune erreur stoppant net la progression. De même, les indices en cas de blocage sont bien faits, avec généralement plusieurs étapes pour vous guider à trouver par vous-même la solution.

Au rayon des regrets, on ne peut s’empêcher de citer le manque d’immersion dans la plupart des scénarios (à quelques exceptions près) : on se contente souvent d’enchainer les énigmes sans s’attarder sur l’histoire, de toute façon bien trop peu développée.

On passe toujours un bon moment à se creuser la tête

Il n’empêche que certains livres sortent vraiment du lot. À commencer par le premier tome, qui fera parfaitement office d’introduction. Il contient notamment un scénario utilisant intelligemment un accès à l’Internet. Les deux tomes se déroulant dans l’univers de Lucky Luke ou Blake et Mortimer plairont indéniablement aux fans des oeuvres originelles. Casting Mortel tire son originalité du fait de son utilisation de YouTube. Enfin, notre préféré à ce jour est indéniablement Le Temple du Pixel, à la sauce action-rpg 16 bits : univers retranscrit à la perfection grâce aux illustrations, énigmes originales et insolites, petit twist final, que du bon !

Bien sûr, à l’instar de tous les jeux à scénario, les livres Escape Game ne peuvent être joués qu’une fois. Comme la plupart des autres livres que vous avez chez vous. Une fois résolus, offrez-les, ça fera un chouette cadeau. Ou revendez-les, pour vous acheter les suivants.

Bref, si vous avez aimé Unlock ou Exit, les livres Escape Game devraient vous plaire également. Évidemment, les sensations ne sont pas les mêmes que dans une vraie escape room. Le prix d’entrée non plus :) Nous en tout cas, nous avons hâte de jouer aux prochains volets.

Escape Game est une gamme de livres-jeux

Éditée par Mango

Pour 1 ou plus de joueurs à partir de 12 ans (9 ans pour les ouvrages enfants)

Pour des parties d’environ 60 minutes

À partir de 8,95 € chez Philibert

Les liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. On vous explique tout ici.