Après une saison hivernale quelque peu timide mais portée par des titres de qualité (The Promised Neverland, Dororo et Mob Psycho 100 II en tête), voici une sélection de nouvelles séries animées à suivre.

Wakanim Wakanim

L’Attaque des Titans (saison 3, partie 2)

C’est à partir d’aujourd’hui que la troisième saison reprend après la pause de fin décembre. Ces 10 derniers épisodes vont couvrir le fameux arc du « Retour à Shinganshina », la ville où tout a commencé pour nos héros. Nous n’avons pas besoin de préciser qu’il s’agit ici de notre plus grosse attente de cette première moitié d’année. Intense, dantesque, trépidant… les superlatifs vont manquer pour décrire les évènements qui s’y dérouleront.

Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba

La plate-forme de SVOD s’offre après The Promised Neverland une nouvelle adaptation d’un hit du magazine Shônen Jump. Comptant déjà une quinzaine de tomes, Kimetsu no Yaiba est plus connu chez nous sous le titre Les Rôdeurs de la nuit. Panini Manga a, au passage, mis en standby sa sortie après seulement trois volumes suite à de mauvaises ventes. Pourtant ne passez pas à côté de cet excellent shônen. C’est ufotable, le studio derrière Fate/Zero et Fate/Stay Night qui se charge de porter à l’écran les aventures de Tanjiro et de sa sœur Nezuko dans un Japon féodal peuplé de démons mangeurs d’hommes. La série aura 26 épisodes.

Fruits Basket

Si vous êtes adepte des comédies romantiques mignonnes comme tout, cette série est pour vous. Déjà porté à l’écran en 2001 (le coffret DVD est disponible pour une bouchée de pain), le manga de Natsuki Takaya fait aujourd’hui l’objet d’un remake qui devrait adapter l’intégralité de l’œuvre. Avec 23 tomes au compteur, cela se fera évidemment sous forme de plusieurs saisons. C’est TMS Entertainment (Yowamushi Pedal) qui produit cette nouvelle version de Fruits Basket.

En plus des titres précités, Wakanim a frappé un grand coup cette saison en proposant de nombreuses autres exclusivités : Fairy Gone, une série originale ressemblant à du Gonzo des années 2000, Wise Man’s Grandchild, un isekai plutôt comique ou encore Sarazanmai, le nouveau délire acidulé de Kunihiko Ikuhara (Mawaru Penguindrum).

ADN Anime Digital Network (ADN)

One Punch Man (saison 2)

Avec L’Attaque des Titans, la seconde saison de OPM est sûrement la série la plus attendue du printemps (12 épisodes). ADN a mis les moyens pour faire de l’adaptation du manga de ONE et Yūsuke Murata un produit d’appel pour sa plate-forme. Ainsi, l’animé est diffusé gratuitement en simultané avec le Japon (H+1) et le premier épisode a été vu plus de 500 000 fois en une semaine.

Malheureusement, de l’eau a coulé sous les ponts depuis 2015. Le studio (J.C Staff remplace Madhouse) et l’équipe engagée sur la première saison a complètement changé et cela se ressent dans les premiers épisodes : character design approximatif, mise en scène mollassonne et plans fixes à foisons sont au programme. On note toutefois une amélioration au troisième épisode. Mais pour le moment, le déception est de mise… Même si nous retrouvons avec plaisir le crâne dégarni de Saitama. À noter que le rappeur Orelsan, voix de Saitama dans la version française de la série, a participé au nouvel opening. ADN a aussi mis en ligne un épisode 0 qui résume les évènements de la saison précédente.

Parmi les autres séries à suivre sur ADN : Fruits Basket (oui aussi ici), Mix la « suite » de Touch se déroulant un quart de siècle plus tard et bien sûr toujours Jojo’s Bizarre Adventure : Golden Wind, One Piece, Boruto, Fairy Tail et Détective Conan.

Crunchyroll Crunchyroll

Mobile Suit Gundam : The Origin

À l’instar de Unicorn, les OAV The Origin (2015-2018) vont bénéficier d’un remontage TV de 13 épisodes. Le catalogue de Crunchyroll comportant déjà nombre de séries de la franchise, c’est donc tout logiquement sur la plate-forme que vous pourrez suivre cette adaptation du manga de Yoshikazu Yasuhiko (23 tomes entre 2002 et 2011). L’animé est un prequel de la série originale de 1979 narrant les origines de Char Aznable et Sayla Mass. Cette partie ne représente que quelques chapitres du manga. Dommage que la Sunrise n’ait pas décidé de produire une adaptation complète de l’œuvre. Cela restera du domaine du fantasme pour les fans…

Ace of Diamond Act II

Trois ans après la fin de la saison précédente, ce célèbre shônen de baseball est de retour sur la plate-forme de SVOD. Les stratégies de Miyuki, les boulets de canon de Furuya et les pitreries de Sawamura nous avaient manqués. Nos héros vont enfin participer au Koshien, le fameux tournoi inter-lycées où se retrouvent chaque année au mois d’août les meilleures équipes de tout le Japon. C’est toujours produit par les studios Madhouse et Production I.G pour 52 épisodes.

Bien sûr vous pourrez aussi toujours suivre sur la plate-forme Jojo’s Bizarre Adventure : Golden Wind, The Rising of the Shield Hero,Black Clover, GeGeGe no Kitarô (aussi disponible sur Wakanim) ou encore la troisième saison de Bungo Stray Dogs.

Le reste Le reste…

Sur Amazon Prime Video, ne loupez surtout pas Dororo, superbe adaptation du manga Osamu Tezuka. Ce chambara crépusculaire, qui vient de débuter sa seconde partie, raconte les périples du jeune guerrier Hyakkimaru et de son acolyte Dororo. Hyakkimaru a perdu 48 parties de son corps à sa naissance et en récupère une à chaque fois qu’il tue un démon. Avec Dororo, il parcourt un Japon en pleine ère de violence et de guerres.

Quant à Netflix, nous aurions aimé pouvoir suivre en simulcast la nouvelle série de Shinishirô Watanabe, Carole & Tuesday. Mais il faudra attendre la fin de la diffusion au Japon pour pouvoir en profiter chez nous. Pour patienter, vous pourrez découvrir Ultraman, fruit de la collaboration entre Shinji Aramaki (Albator, corsaire de l’espace) et Kenji Kamiyama (GITS : Stand Alone Complex). Le rendu cel-shading est loin d’être convainquant et inquiète déjà sur ce que sera la future série Ghost in the Shell prévue pour l’an prochain.

Enfin, un dernier mot sur One Piece qui sera diffusé à partir du 5 mai prochain (à 8h20) sur TFX à partir de l’épisode 629 (début de l’arc Dressrosa). Après Dragon Ball Super, Nicky Larson et My Hero Academia, c’est au tour de notre pirate préféré de débarquer sur la TNT…

