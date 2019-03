Sony a annoncé son format vidéo copié sur les Direct de Nintendo ou les émissions Inside de Microsoft.

Tandis que Nintendo a ses Direct et Microsoft ses Inside Xbox, Sony n’avait pas encore son format de communication directe avec les joueurs. Dans un article publié sur son blog le 22 mars 2019, la firme japonaise a levé le voile sur son programme vidéo, baptisé State of Play.

Le premier épisode est déjà daté au lundi 25 mars, à 22h, heure française. Sony y promet « des bandes-annonces, des annonces et des vidéos de gameplay inédites des prochains titres PS4 et PS VR. »

Sony a son PlayStation Direct

On se demandait combien de temps Sony, leader du marché, allait tenir sans cet outil marketing qui permet aux joueurs d’être au courant des dernières actualités. Ce rendez-vous ponctuel est d’autant plus une nécessité que le constructeur a décidé de ne pas aller à l’E3 cette année, salon généralement riche en annonces. On peut penser que Sony occupera quand même l’espace médiatique à cette période cruciale de l’année avec un State of Play.

Chaque vidéo sera diffusée sur Twitch, YouTube, Twitter et Facebook et un replay sera disponible peu de temps après la diffusion. Pour cette première édition, on espère entendre parler de The Last of Us Part 2 ou encore Ghost of Tsushima, les grosses exclusivités à venir sur PlayStation 4.

