Vous cherchiez un cadeau à offrir pour la Saint-Valentin ? Voici un petit florilège des idées reçues dans nos boîtes mail.

Quand on est journaliste, il y a des périodes que l’on appréhende tout particulièrement. La Saint-Valentin et ses communiqués de presse tous plus improbables les uns que les autres en font partie. Parce qu’on ne voulait pas le vivre seuls dans notre coin, on a décidé de vous partager quelques pépites. La troisième va vous étonner.

« La passion de la charge »

Le dernier communiqué reçu dans nos boîtes mail à ce sujet avait pour objet un énigmatique « DERNIERE MINUTE SAINT VALENTIN : LA PASSION DE LA CHARGE » (oui, tout en majuscules). La marque propose d’offrir à votre « moitié » une batterie de secours, une multiprise ou un câble de chargement couleur « rouge passion » – parce qu’il paraît que c’est la couleur de l’amour. Vous pourrez ainsi « entretenir [vos] liens », nous promet-on. On notera que tout a été fait au niveau des illustrations pour nous mettre dans l’ambiance :

Un amour de tortue

Dans nos communiqués, on a aussi reçu ces choses un peu étranges :

Il s’agit de petits accessoires qui se fixent à l’arrière d’un smartphone. Ils permettent de tenir ce dernier avec seulement deux doigts. Le rapport avec la Saint-Valentin ? Cette chose servirait à « prendre un selfie à deux, ou caler votre téléphone afin de permettre à votre chéri(e) de regarder sa série préférée, blotti(e) contre vous ». Sur le site de la marque, on a découvert des modèles assez chouettes comme le « I’m engaged DUH ». À sa droite, une femme croisant ses bras : le parfait cadeau pour symboliser un râteau, pour seulement une quinzaine d’euros.

L’amour à quatre pattes

Le troisième mail a plutôt mal commencé. Les deux premières phrases étaient : « Saint-Valentin : l’amour à quatre pattes ; Pour entretenir et ne jamais perdre ce corps de rêve et ce poil soyeux ! ».

La bonne nouvelle, c’est qu’il est ensuite précisé que l’on parle non pas d’humains, mais de petits chats. Ce communiqué nous invite à offrir pour la Saint-Valentin un collier connecté permettant de traquer notre animal de compagnie.

On dirait bien qu’on ne voit pas le rapport avec la Saint-Valentin, mais peut-être que de savoir où sont Minouche et Médor permet d’éviter des disputes, après tout…

Une lune de miel un peu particulière

Dans la série « aucun rapport, mais tentons tout de même d’écrire SAINT-VALENTIN en majuscules dans l’objet du mail », nous avons reçu un communiqué intitulé : « Les Français et les jeux vidéo, la lune de miel continue ». Cette fois, il n’est pas question de cadeau. C’est une étude qui nous indique que 25 % des Français jouent plusieurs fois par mois aux jeux vidéo. Le reste du mail regorge de termes appartenant au champ lexical de l’amour comme : « les Français ne font pas dans la monogamie », « des chiffres qui confirment une belle idylle » ou encore « 5 % de Français qui embrassent leur écran ».

(n’embrassez pas vraiment votre écran, svp)

S’aimer envers et contre le Brexit

Même si le terme Saint-Valentin n’est pas écrit dedans, on partage avec joie un dernier email sur le sujet. Il concerne l’application de dating Once et une campagne nommée : « adopte un Britannique ». Selon le communiqué, le Royaume-Uni tremblerait à l’idée que ses « millennials » ne souhaitent plus s’engager dans une relation avec un ou une autre Britannique. Ils ne seraient qu’un sur quatre à vouloir épouser une telle personne… à cause du Brexit.

À l’approche de la Saint-Valentin, Once nous propose du coup d’adopter une « perspective européenne » dans nos rencontres amoureuses. Les utilisateurs sont invités à ajouter sur leur profil la mention « Je suis un citoyen européen » ou « Je suis un citoyen britannique ». Il sera possible de filtrer les profils en fonction de ce critère. « L’AMOUR PLUS FORT QUE LE BREXIT ! », explique le communiqué, toujours en majuscules.

Bref, vivement les communiqués de Pâques. Et si vous cherchiez vraiment un cadeau pour la Saint-Valentin, voici le seul qui vaille vraiment le détour :

Alors la, c’est le pompon ! Pour la Saint Valentin, Nissin se lance dans les bouquets de nouilles instantanées… « Première mondiale » dixit le communiqué. Tu m’étonnes !https://t.co/rRVBhdjkOs pic.twitter.com/MirDaWn38B — Jerome Ydarack (@JaponMeneATout) February 5, 2018

Si vous souhaitez un vrai cadeau qui fera plaisir, n’hésitez pas à regarder notre wishlist.