Si son concept est drôle, l'application Spongecase est quasiment impraticable et franchement inutile. Gardez votre euro pour autre chose.

Mise à jour : Notre collègue émérite Julien Cadot, bravant tous les interdits, a découvert qu’en plus de l’inutilité de l’application, il existait un équivalent 100 % gratuit de ce clavier : elle s’appelle SpongeBoard Keyboard et permet aussi de transformer vos phrases en messages ironiques. Voilà.

Article original

Si vous ne connaissez pas le mème Bob l’Eponge Moqueur, vous aurez du mal à comprendre l’intérêt de cette application. Si vous connaissez le mème Bob l’Eponge Moqueur, vous aurez du mal à comprendre l’intérêt de cette application.

Spongecase (ou sPoNGeCaSe) est une app iOS qui coûte 1,09 euro et qui permet… d’alterner les lettres majuscules et les lettres majuscules aléatoirement lorsque vous tapez une phrase. CEla DoNNE quElQuE ChoSE cOMmE Ca.

Bob l’Eponge Moqueur est un mème (une image virale reprise et partagée en ligne) qui consiste à partager une image du personnage de dessin animé accompagné d’une phrase que l’on souhaite tourner en dérision, ce qui permet d’emprunter un ton ironique pour dénigrer les propos de quelqu’un d’autre.

Mais alterner les majuscules et les minuscules de manière aléatoire n’est pas si simple (ou plutôt, cela prend dix secondes de plus que pour une phrase normale) : c’est pour cela qu’une application, découverte par des journalistes circonspects de The Verge, a lancé un clavier spécial pour iPhone et iPad. Elle coûte 1,09 euro en France.

VoILà CeST UnE AppLICaTiOn InutILE

Pour l’utiliser, il suffit de la télécharger, puis d’aller dans les paramètres de votre clavier, cliquer sur « ajouter » et sélectionner Spongecase. Il vient compléter vos claviers classiques. À noter qu’en plus d’être payant, ce clavier est américain (QWERTY) et ne prend pas en compte les accents. Bref, on a dépensé 1,09 euro pour que vous n’ayez pas à le faire.

BiEn SuR jAi DePeNsE uN eUrO pOuR cA pic.twitter.com/l2Qy30DsP3 — Marie Turcan (@TurcanMarie) January 24, 2019

À noter que si vous êtes sur desktop et que vous tenez vraiment à écrire comme un Bob l’Eponge moqueur, vous pouvez aller sur ce site gratuit et juste copier-coller vos phrases.