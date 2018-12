Sixième opus de la saga portée par Tom Cruise, Mission: Impossible - Fallout s'offre l'IMAX et la 4K pour en mettre plein la vue.

La séance 4K du week-end est un rendez-vous imaginé par la rédaction de Numerama pour vous proposer des tests de Blu-ray UHD. Vous y trouverez des films dont le disque devrait répondre aux principales exigences en matière d’image et de son, sublimant alors votre équipement dernier cri.

Pas décidé à raccrocher son costume de super-espion, Tom Cruise a rempilé, en août 2018, avec un sixième Mission : Impossible. Plus gros succès de la saga (près de 800 millions de dollars engrangés dans le monde), le film entend désormais s’installer dans les vidéothèques à la faveur d’une édition UHD.

On ne vous cache pas que nous avons été séduits par ce disque. Après tout, Mission : Impossible – Fallout comporte plusieurs scènes en IMAX, habituellement garantes de belles images sur un téléviseur. Au risque de gâcher la surprise, on peut vous affirmer que c’est bien le cas.

Film LE FILM

Sixième épisode et suite directe de Mission : Impossible – Rogue Nation, le film Mission : Impossible – Fallout continue d’imposer un peu plus la saga portée par Tom Cruise dans le paysage cinématographique. En l’occurence, il s’agit d’un blockbuster intelligent, esthétiquement travaillé, jubilatoire et centré sur un héros à l’ancienne.

Pour parvenir à ses fins, Mission : Impossible – Fallout marie habilement l’espionnage pur et dur — ne perdez pas le fil pour bien savoir qui est vraiment qui — et l’action avec un Tom Cruise qui repousse toujours plus ses limites. Comme quoi, en 2018, il n’est pas nécessaire d’avoir des pouvoirs pour être un super-héros.

Image L’IMAGE : 5/5

Comme dit plus haut, on attendait avec impatience de retrouver Mission : Impossible – Fallout en format UHD, pour la simple et bonne raison qu’il contient quelques séquences tournées en IMAX. On sait d’expérience qu’elles ont tendance à offrir de sublimes images. La dernière aventure d’Ethan Hunt ne fait pas exception : que ce soit l’arrivée à Paris ou la course-poursuite en hélicoptère, ces moments vertigineux se distinguent par un piqué inouï et s’avèrent saisissants de précision.

À tel point que les quelques minutes en IMAX tranchent avec le reste du film, plongé dans un grain cinéma peut-être un peu trop présent en basse lumière qui pourrait vous décevoir. Néanmoins, entre les contrastes qui appuient subtilement la photographie particulière (tons très chauds), la palette de couleurs délicieuse et renforcée (le rouge lors de l’arrivée sur Paris, décidément) et le HDR — du Dolby Vision au menu — qui fait briller jusqu’aux phares des voitures, il y a matière à y trouver son compte.

Son LE SON : 5/5

Le spectacle proposé par le Blu-ray UHD de Mission : Impossible – Fallout n’est pas que visuel, il est également sonore. Pour ce faire, il s’en remet à une piste anglaise en Dolby Atmos qui empile les effets en hauteur comme des perles. En témoignent ces vibrations idéalement retranscrites dans l’avion, juste avant que Tom Cruise et Henry Cavill n’arrivent sur la capitale française.

Ainsi, le Dolby Atmos s’avère généreux dans les petits détails qui renforcent l’immersion et prouvent ô combien la réalisation globale est d’une inventivité bienvenue. Quelle que soit la scène, il y a toujours un petit bruit qui retentit çà et là. Ce Blu-ray UHD est une vraie vitrine pour votre installation d’enceintes.

