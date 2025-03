Lecture Zen Résumer l'article

Ce sont encore des dizaines de noms de domaine qui ont été bloqués lors du match PSG-OM, pour empêcher les pirates d’accéder à des retransmissions illicites. Des actions organisées de façon à ennuyer au maximum les resquilleurs, mais qui sont jugées encore trop insuffisantes par les titulaires de droits.

La lutte contre le piratage des compétitions sportives est un travail de Sisyphe. Sans cesse, les titulaires de droits doivent engager de nouvelles actions contre les sites pirates, qui ne cessent de réapparaître sur le web. Cela s’est encore vu lors de la rencontre entre le PSG et l’OM ce dimanche 16 mars 2025, avec des dizaines de services bloqués.

À la manœuvre, comme souvent lorsqu’il s’agit de piratage de matchs de sport, on retrouve l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom). Selon des informations transmises à L’Équipe le 17 mars, l’instance est intervenue ce week-end juste avant le début du face-à-face entre les deux clubs, pour maximiser son impact.

Profitez pleinement de votre vie numérique ! Avec Bitdefender, votre vie numérique est entre de bonnes mains. Restez à l’abri des escroqueries, des virus et des ransomwares grâce à ses solutions innovantes et discrètes.

D’après les chiffres obtenus par nos confrères, ce sont 171 noms de domaine qui ont été ciblés par l’autorité publique, juste avant le classico de la Ligue 1, mais aussi en pleine diffusion. Ces blocages ont été opérés 30 minutes avant le coup d’envoi et 30 minutes après, a précisé l’Arcom, afin de contrarier le plus possible les resquilleurs.

Nuire au maximum aux pirates et aux sites illégaux

Cette stratégie vise à limiter les stratégies d’évitement et de contournement des sites pirates et des internautes, pour les uns en mobilisant des sites miroirs, des redirections et de ne nouveaux noms de domaine, et pour les autres en dénichant d’autres espaces de diffusion à temps, c’est-à-dire avant le coup de sifflet final.

Fruit de la fusion entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi), l’Arcom a mis le focus sur les services IPTV (télévision par Internet). Il existe bien des applications dédiées à l’IPTV et beaucoup sont légales. Mais il y a aussi tout un pan versant dans l’illégalité.

L’offre légale en matière sportive, mais elle est jugée trop chère ou trop fragmentée par une partie du public. // Source : fotogragstockholm

L’Arcom, qui dispose de pouvoirs accrus pour lutter contre le piratage des compétitions sportives déploie désormais plus souvent cette tactique pour contrer les pirates. Cependant, le volume de son action apparaît encore trop insuffisant aux yeux des titulaires de droits, malgré des dizaines, et parfois des centaines de noms de domaine neutralisés.

Ainsi, lors du match aller entre le PSG et l’OM, il y a eu 340 noms de domaine bloqués, contre 171 cette fois-là. Une baisse que l’Arcom attribue à l’efficacité de ces opérations : selon elle, cette pression récurrente finit par peser sur les espaces illicites, qui finissent par faire preuve de moins d’allant à contourner les blocages.

Une lecture que ne partagent pas forcément les plateformes légales, qui font remarquer qu’à l’étranger, les autorités interviennent non pas pour bloquer des dizaines ou des centaines de cibles par week-end, mais des milliers ou des dizaines de milliers. Signe qu’il y a encore de très nombreux espaces illicites dans la nature qui passent toujours entre les mailles du filet.

Pour aller plus loin Piratage et IPTV : les méthodes des enquêteurs pour identifier les fraudeurs

Avez-vous la connexion Internet la plus rapide de la galaxie ? Fibre, ADSL : quelle est la meilleure offre Internet fixe en 2025 ? Découvrez-le avec notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama