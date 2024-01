Réalisée par Théodore Bonnet, Merci Internet est la série documentaire dédiée à Lucas Hauchard, alias Squeezie.

Il est le vidéaste français le plus suivi, et probablement l’un des plus appréciés : Squeezie est devenu une référence, et un symbole, de toute une génération ayant grandi avec YouTube. Entre ses threads horreur, ses formats aux moult invités et l’immense GP Explorer, il s’est imposé et son évolution personnelle a aussi accompagné celle d’un nouveau métier à part entière.

Une série documentaire lui est dorénavant dédiée pour retracer ce parcours fulgurant et unique en son genre. Nommée Merci Internet, elle sera bientôt disponible durant ce mois de janvier.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Merci Internet est sur Amazon Prime Video

La série documentaire sur Squeezie sera diffusée le vendredi 19 janvier 2024, sur le service de streaming Amazon Prime Video. La saison (a priori seule et unique) est composée de 5 épisodes.

Qui sera présent dans Merci Internet ?

S’il est évident que Squeezie — Lucas Hauchard — apparaîtra à l’écran, il faudra compter sur des interventions de ses proches, comme son propre frère, ainsi que de personnes connues du milieu de YouTube qui sont aussi ses amis : Mister V, McFly & Carlito, Léna Situations, HugoDécrypte.

Quelle est l’histoire derrière Merci Internet ?

Théodore Bonnet, le meilleur ami de Squeezie mais aussi son monteur, a filmé de nombreuses séquences en « off » pendant 10 ans. S’il a aujourd’hui 27 ans, la série documentaire Merci Internet va donc retracer son ascension depuis ses 17 ans, de sa chambre d’ado jusqu’à l’événement massif du GP Explorer.

Ce sera l’occasion de découvrir les coulisses de sa professionnalisation, mais aussi des aspects plus intimes, avec les hauts et les bas qu’implique une vie dédiée à YouTube. Sans doute ce documentaire offrira-t-il aussi une vision intéressante des coulisses du métier de youtubeur dans son ensemble, avec tous les défis qu’il pose.

Bien sûr que vous verrez Natsu durant cette série docu ! // Source : Prime Video

Les premiers retours lors de l’avant-première des deux premiers épisodes au Grand Rex sont très positifs. « Merci Squeezie, #MerciInternet (…). Ça m’a rappelé à quel point tous ces créateurs ont été là pour me divertir pendant plein de moments difficiles, j’ai grandi avec ça et ce n’est pas près de s’arrêter », raconte une internaute. « (…) Une très bonne surprise qui arrive à nous accrocher à la fois par un montage de qualité mais également un propos qui devient de plus en plus mature », indique un vidéaste.

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.