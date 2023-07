Été, soleil, vacances, terrasses, apéros, barbecues. La période est idéale pour se retrouver entre amis et passer un bon moment. Pourquoi pas autour d’un jeu de société ?

Vous le savez, on aime beaucoup les jeux d’ambiance chez Numerama. TTMC, Exploding Kittens, Just One, Top Ten… la liste est longue, et nous vous en présentons régulièrement dans nos recommandations de jeux de société.

On profite de la saison estivale, idéale pour se retrouver entre potes, pour vous proposer une petite sélection de jeux faciles à sortir : pas besoin d’expliquer les règles, on peut directement commencer à jouer. Et généralement, on se fiche complètement du score, il n’y a pas vraiment de gagnant ni de perdant.

Parties rapides, sans prise de tête, on peut y jouer en équipe, entrer ou sortir de la partie quand on le souhaite… leur seul but est de mettre une bonne ambiance, propice aux franches rigolades. Même s’ils ne brillent pas par leur originalité, ils n’en demeurent pas moins efficaces. Et leur petit format permet de les emmener facilement avec vous.

Notez que, sans faire preuve d’une pudeur excessive, nous avons tout de même omis des « jeux » dont le seul ressort est la vulgarité. Marrants deux minutes, ils deviennent rapidement lourdingues et malaisants.

Bref, retrouvez vos potes, marrez-vous autour d’un jeu simple et rigolo, et profitez de l’été !

Les gens qui, pour juger ceux qui nous énervent

Règles et but du jeu Les gens qui

Les gens qui propose un principe tout simple, mais rudement efficace et « défoulatoire » : juger ces gens qui nous énervent (et, oui, ils sont nombreux). Ces gens qui « arrivent toujours en retard », « cèdent à tous les caprices de leurs enfants », « demandent si tu as tes règles ou quoi ? », « marchent lentement et occupent tout le trottoir », « appuient au milieu du tube de dentifrice »… vous voyez l’idée.

À chaque tour, l’un des joueurs est le juge. Il pioche trois situations, et donne son avis à l’aide de cartes aux noms évocateurs « Cœur sur vous », « Juste un doigt », « Un an de cachot » ou « Peine de mort ». Et les autres essaient de deviner ses choix.

Source : Chouic

Les gens qui est typiquement un jeu qui invite à la discussion et ouvre les débats. On passe plus de temps à donner son avis et confronter ses positions, qu’à réellement jouer. Le plus drôle étant évidemment de tomber sur une situation qui concerne la moitié du groupe, et de se rendre compte que ça hérisse le poil de l’autre moitié.

Les gens qui à partir de quel âge et combien de joueurs ?

Les gens qui est édité par Chouic

Pour 2 à 8 joueurs à partir de 14 ans

Pour des parties d’une trentaine de minutes

Au prix de 25,95 € chez Philibert

Speed Bac, pour redynamiser le jeu de notre enfance

Speed Bac : règles et but du jeu

Vous avez forcément joué au Jeu du baccalauréat étant enfant : trouver un mot dans chaque catégorie (ville, pays, animal…) commençant par une lettre donnée. Speed Bac en reprend le principe, mais en plus dynamique.

Chaque joueur reçoit cinq cartes lettre au hasard, et on pose un thème au centre de la table (« On le dit au volant », « Il y fait chaud », « Un mot de trois lettres »…). On se débarrasse d’une carte en trouvant un mot correspondant au thème et qui commence par cette lettre. La manche s’arrête dès qu’un joueur n’a plus de carte, et celles encore en main rapportent des points. Le but est d’en avoir le moins à la fin de la partie.

Source : Pop Games

Les jeux de lettres sont généralement calmes, posés, un peu ronflants. On y joue avec mamie le dimanche après le repas. Speed Bac, c’est tout l’inverse : nerveux, vif, tendu. Et c’est surtout plein de mauvaise foi, quand vous essayez à tout prix de justifier votre réponse complètement foireuse.

Dans la même veine, nous avons eu de très bons retours sur Crack List, mais n’avons pas eu l’occasion d’y jouer nous-mêmes.

À partir de quel âge et combien de joueurs pour jouer à Speed Bac ?

Speed Bac est édité par Pop Games

Pour 2 à 7 joueurs à partir de 10 ans

Pour des parties d’une vingtaine de minutes

Au prix de 17,90 € chez Philibert

Les Mini Jeux, pour sortir un jeu de votre poche

Règles et but du jeu des Mini Jeux

Une boîte de la gamme des Mini Jeux c’est un peu comme ce paquet de chewing-gum qu’on prend à la caisse d’un supermarché : un petit plaisir pour pas très cher. Elles ont toutes le même format : 50 cartes, et une explication de quelques lignes au dos de la boîte.

Et après ? vous demande de trouver la suite des paroles. Dans Plus grand ou plus petit ?, vous devez classer trois lieux, personnalités ou animaux dans l’ordre demandé. C’est où ? vous donne trois indices pour trouver une ville. Dans Qui suis-je ?, vous posez des questions pour deviner un personnage. Avec Ça s’est passé quand ?, vous essayez de vous approcher le plus possible de la date d’un évènement. Enfin, dans Maximum trois indices, moins vous en utilisez pour trouver l’objet, l’animal, le lieu ou la personne cherchée, mieux c’est.

Source : Wilson Jeux

Aussi petits qu’un paquet de mouchoirs, ils s’emportent vraiment partout. Et, là encore, aucune règle à expliquer, tout le monde comprend tout de suite le principe. Certes, c’est du vu et revu… mais ça fonctionne, tout simplement. C’est bête comme tout, immédiat, tout le monde participe et se prend au jeu. On arrive rapidement au bout du paquet de cartes, alors qu’on pensait n’en faire que 2-3, parce que « Quand même, ça ne casse pas trois pattes à un canard ». Et hop, on enchaîne sur une deuxième petite boîte…

À partir de quel âge et combien de joueurs ?

La gamme Mini Jeux est éditée par Wilson Jeux

Pour 2 joueurs et surtout plus, à partir de 12 ans

Pour des parties qui durent aussi longtemps qu’on en a envie

Au prix de 2,90 € pièce chez Philibert

